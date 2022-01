Augsburger Panther kassieren 17. Auswärtsniederlage

Die Augsburger Panther verlieren 0:3 in Schwenningen. Und: Der Schwede Oskar Östlund wird als dritter Torhüter verpflichtet.

Es bleibt dabei: Die Augsburger Panther stellen das schwächste Gästeteam der Deutschen Eishockey-Liga. Am Sonntag nachmittag unterlag die Mannschaft von Trainer Mark Pederson mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) bei den Schwenninger Wild Wings. Es war die 17. Auswärtsniederlage im 19. Spiel auf fremdem Eis.

„Wir haben uns in der Offensive schwer getan, und unser Torschüsse waren nicht von bester Qualität“, sagte AEV-Kapitän Brady Lamb nach der Schlusssirene im Interview auf Magentasport. Beide Mannschaften konzentrierten sich auf die Abwehr-Arbeit, zwingende Chancen blieben über die gesamte Spielzeit Mangelware. Es wurde eher Eishockey gearbeitet und dauerte bis zur 34. Minute, ehe eine der beiden Mannschaften jubeln durfte. Schwenningens Daniel Pfaffengut hatte mit einem Schuss Glück, denn AEV-Stürmer Colin Campbell fälschte den Puck mit dem Schlittschuh unhaltbar für Augsburgs Torwart Markus Keller zum 1:0 (34.) ab. Für Augsburg traf Lamb mit einem Verlegenheits-Schuss die Querstange (18.). Auf der anderen Seite setzte Johannes Huss den Puck an den Pfosten (32.).

Vor dem Eröffnungsbully meldeten die Augsburger Panther einen Neuzugang

Im letzten Abschnitt mussten die Gäste kommen und erspielten sich ein optisches Übergewicht. Stürmer Colin Campbell und AEV-Topscorer Jesse Graham (28 Vorlagen/0 Tore) mit einem Pfostenstreichler vergaben die besten Ausgleichschancen für die Gäste. Mit einem Doppelpack entschied Brett Pollock (57. und 59.) die Partie. Beim 3:0 traf Pollock ins leere Augsburger Tor.

Vor dem Eröffnungsbully meldeten die Augsburger einen Neuzugang. Der Schwede Oskar Östlund ist ab sofort der dritte Torwart neben Markus Keller und Olivier Roy. Der 29-Jährige kommt vom ungarischen Klub Fehervar (nahe Budapest) aus der österreichischen ICEHL und erhält einen Vertrag bis Saisonende. In der Deutschen Eishockey-Liga stehen elf Einsätze für die Krefeld Pinguine aus der Saison 2019/20 mit einer respektablen Fangquote von 92,8 Prozent in der Statistik. Daher kennt auch Augsburg Co-Trainer Pierre Beaulieu, der damals als Chefcoach an der bande der Rheinländer gestanden war, den Neuzugang.

Die Augsburger wollen sich angesichts eines engen Spielplans – bisher hat das Team erst 34 Spiele absolviert und muss in den kommenden neun Tagen vier Mal ran – auf der wichtigsten Eishockey-Position absichern. In Schwenningen nahm Östlund als Ersatzmann für Markus Keller auf der Bank Platz. Vielleicht folgt schon bald das Debüt. Am Dienstag um 20.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Pederson beim EHC Red Bull München an.

Lesen Sie dazu auch

Augsburger Panther Keller – Graham, Haase, Valentine, Lamb; Rogl, Bergman – McClure, Stieler, Payerl; Campbell, LeBlanc, Clarke; Puempel, Nehring, Saponari; Magnus Eisenmenger, Maximilian Eisenmenger, Miller