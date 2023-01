Eishockey

06:14 Uhr

Die Panther-Fans sind für das Freiluft-Spiel in Köln 20 Stunden unterwegs

Plus Um beim Freiluftspiel bei den Kölner Haien dabei zu sein, nehmen 1200 Fans der Augsburger Panther eine Ochsentour auf sich. Der Sonderzug war seit Monaten ausverkauft.

Von Florian Eisele

Die Stimmung ist bestens an diesem Sonntagnachmittag. In der Nähe des Fußballstadions im Kölner Stadtteil Müngersdorf haben es sich die Fans der Augsburger Panther in einer Bar gemütlich gemacht. Rund 1200 Fans des AEV sind ins Rheinland gereist, um ihren Verein beim Freiluftspiel zu unterstützen. Alleine 750 von ihnen sind mit dem Sonderzug angereist. Wer dort mitfuhr, brauchte Ausdauer: Um kurz vor 7 Uhr morgens ging es am Augsburger Hauptbahnhof los, um 2.23 Uhr am Montagmorgen war die Rückkehr angesetzt. Getrunken wurde nicht nur Apfelschorle. "Lief flüssig“, ruft ein Schlachtenbummler, der wohl nicht nur ein Bier getrunken hat. Die Karten für den Zug waren heiß begehrt: Innerhalb weniger Wochen nach Verkaufsstart war der Zug restlos ausverkauft.

