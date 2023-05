Eishockey-WM

vor 36 Min.

Augsburg hat zwei Eishockey-Vizeweltmeister, doch die Freude ist verhalten

Plus Nico Sturm stammt aus Augsburg, Samuel Soramies spielt für die Panther. Mit dem Eishockey-Nationalteam gewannen sie WM-Silber. Geehrt werden sie später. Vielleicht.

Wie umgehen mit erfolgreichen Sportlern? Diese Frage beantworten Klubs und Heimatstädte sehr unterschiedlich. Jüngstes Beispiel: der Gewinn der WM-Silbermedaille im Eishockey. Die deutschen Männer hatten am vergangenen Sonntag zwar das Finale im finnischen Tampere gegen Kanada verloren (2:5), aber dennoch die erste WM-Medaille seit 70 Jahren gewonnen. Bis zu drei Millionen sahen das Spiel im Spartensender Sport1. Für jedwede Sportart außerhalb des Fußballs und außerhalb der öffentlich-rechtlichen Sender ist das eine sehr beachtliche Zahl. Teil der erfolgreichen Mannschaft waren auch der gebürtige Augsburger Nico Sturm, der sein Geld in der nordamerikanischen NHL verdient, und Samuel Soramies, der seit der vergangenen und auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther spielt.

Stadt Augsburg will erst einmal Kontakt mit den Panthern aufnehmen

In der Heimat wurde und wird deren Leistung eher neutral zur Kenntnis genommen. Die Panther lassen auf Anfrage wissen, dass man mit Soramies intern sicherlich noch etwas machen werde, müsse jetzt aber erst einmal abwarten, bis alle Beteiligten aus dem Urlaub zurück sind. Bei der Stadt Augsburg stößt die Anfrage, ob eine wie auch immer geartete Ehrung geplant sei, ebenfalls auf Zurückhaltung.

