Ex-AEV-Spieler Maslennikov: "Für mich schwer zu verstehen"

Um die Jahrtausendwende prägte Igor Maslennikov mit seinem kongenialen Spielpartner Sergei Vostrikov das Spiel der Augsburger Panther. Ein Gespräch über den Absturz seines Ex-Klubs, Erinnerungen und seine jetzige Tätigkeit.

Von 1999 bis 2002 spielten Sie in Augsburg, welche Erinnerungen haben Sie an die Mannschaft und die Stadt?



Igor Maslennikov: Vor 1999 spielte ich sieben Jahre in Italien, für Bozen. In jedem Jahr erreichten wir die Finalspiele und wurden viermal Landesmeister. 1999 war Bob Manno – mit dem ich in Bozen gespielt hatte – unser Trainer. Er bot mir und Sergei Vostrikov an, nach Augsburg zu kommen. So landeten wir bei den Augsburger Panthern. An die Stadt, die Mannschaft und die Fans haben wir die besten Erinnerungen.

Sie und Sergei Vostrikov brachen mit Ihrer Leistung alle Klubrekorde in der ersten Saison …



Maslennikov: Ja, die ersten zwei Saisons scorten wir oft. Unglücklicherweise hatte ich im dritten Jahr Probleme – Arthritis des Hüftgelenks. Ich spielte kaum und beendete meine aktive Spielerkarriere.

Als der Klub seinen 100. Geburtstag feierte, waren Sie im symbolischen Team des Jahrhunderts …



Maslennikov: Das ist schön, natürlich, weil Augsburg in 100 Jahren vermutlich eine Menge guter Spieler hatte. Zum Beispiel den Kapitän meiner damaligen Mannschaft, Duanne Moeser (jetzt Teammanager, d. R.). Er hatte keine Superstatistiken, doch er zeichnete sich durch Hingabe und Charakter aus.

Igor Maslennikov wirbelte Anfang der 2000er Jahre bei den Augsburger Panthern. Inzwischen ist er Sportdirektor in Russland. Foto: Miron Goihman

Aber das Level des Eishockeys in Deutschland war in jenen Jahren nicht so hoch wie in der UdSSR …



Maslennikov: Das stimmt, aber es gab bereits einige gute Spieler in vielen Mannschaften. Das Einzige, was mich ein wenig überraschte, war, dass wir in einer offenen Arena spielten. Manchmal spielten wir bei minus 20 Grad. So etwas gab es in der UdSSR und in Italien nicht.

Wie wurden Sie mit dem Sprachproblem fertig?



Maslennikov: Nun, wir hatten zu dieser Zeit eine Menge Ausländer in der Mannschaft, ein wenig halfen auch die Italienischkenntnisse. Außerdem gewannen wir viele Freunde in Augsburg, mehrheitlich Russlanddeutsche, die uns in einigen Lebenssituationen halfen.

Woran erinnern Sie sich in der Stadt?



Maslennikov: Es ist eine wunderschöne Stadt, wir gingen häufig ins Zentrum und reisten ein wenig durch Deutschland. Über die letzten 20 Jahre war ich einige Male in der Stadt, aber ich besuchte nie ein Eishockeyspiel. Ich weiß, dass sie eine neue Eishalle haben. Ich hoffe, diese eines Tages zu besuchen.

Verfolgen Sie die Panther? Was sagen Sie zum letzten Platz in der DEL?



Maslennikov: Natürlich weiß ich über die aktuelle Situation Bescheid. Es ist sehr schade. Für mich ist es schwer zu verstehen, warum der Verein letzte Saison so erfolglos war – ob es an den finanziellen Mitteln oder schlechtem Management liegt? Wir hatten die gleichen Probleme bei HK Lada Toljatti (russischer Eishockeyverein, d. R.), wo ich letzte Saison gearbeitet habe. Wir sind in die 2. Liga abgestiegen, haben dann die Mannschaft verändert und sind in die Hauptliga zurückgekehrt. Wir sind jetzt sogar in den Play-offs. Ich hoffe, den Panthern gelingt es, den gleichen Weg zu gehen.

Was machten Sie nach dem Ende Ihrer Karriere?



Maslennikov: Ich kehrte zurück nach Russland und arbeitete für ein paar Jahre als Trainer. Aber es war aufgrund der Arthritis des Hüftgelenks schwer, viele Stunden auf dem Eis zu verbringen. Ich hatte verschiedene Operationen an meinen Gelenken. Jetzt ist alles gut, es beeinflusst mein Leben nicht. Aber ich entschied mich, als Manager zu arbeiten. Ich habe eine Agentur und fördere junge Eishockeyspieler. In den letzten Jahren war ich Sportdirektor bei Lada Toljatti.

Vielleicht könnte Ihre Agentur den Panthern einen Spieler empfehlen? Einen wie Maslennikov oder Vostrikov?



Maslennikov: (Lacht) Warum nicht? Ich helfe meinem Ex-Verein immer gerne.

Zur Person: Igor Maslennikov (58) wurde am 21. April 1965 in Toljatti (Russland) geboren. Er spielte zu Sowjetzeiten unter anderem für Torpedo Toljatti, Zvezda Olenegorsk und ZSKA Moskau. Von 1992 bis 1999 stand er für den HC Bolzano (Italien) auf dem Eis, ehe er zum Ende der Karriere drei Saisons für die Augsburger Panther von 1999 bis 2002 dem Puck hinterherjagte. In seiner Augsburger Zeit absolvierte er 155 Spiele in der DEL, schoss 49 Tore und bereitete 89 vor.