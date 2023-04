Interview

12:00 Uhr

Panther-Torwart Endras: "Hatte Probleme, Essen zu mir zu nehmen"

Plus Dennis Endras bleibt bei den Augsburger Panthern. Der Torwart spricht im Interview über eine schwierige Phase, Gespräche mit Trainer Kreutzer und seine Motivation.

Zum Ende der vergangenen Saison haben Sie im Interview mit unserer Redaktion gesagt, dass Sie erst analysieren und nachdenken müssen, wie es sportlich bei Ihnen weitergeht. Nun ist ihre Entscheidung gefallen, sie bleiben ein weiteres Jahr, warum?



Dennis Endras: Ich hatte mir vor meinem Wechsel aus Mannheim nach Augsburg vor der vergangenen Saison alles anders vorgestellt. Ich möchte noch eine gute Saison spielen und das Curt-Frenzel-Stadion so erleben und in Erinnerung behalten, wie es jeder kennt. Man hat im letzten Saisonspiel gesehen, was hier möglich wäre. Da war es sehr emotional. Wir als Mannschaft haben die Saison ordentlich verbockt. Ich hänge nach wie vor an den Augsburger Panthern. Das vergangene Jahr war für alle nicht leicht. Deshalb will ich noch mal richtig angreifen. Augsburg verdient einfach eine andere Saison, dazu würde ich gerne meinen Teil beitragen.

Die Panther hingen jedoch wochenlang in der Luft, was die Ligenzugehörigkeit betrifft. Wären Sie auch im Fall des Zweitliga-Abstiegs hier geblieben?



Endras: Es gab nach der Saison viele Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich habe Christof Kreutzer schön während meines Urlaubs signalisiert, dass ich zur Verfügung stehe. Egal in welcher Liga. Wenn es die DEL2 gewesen wäre, hätten wir ein riesiges Ziel mit dem Wiederaufstieg vor uns gehabt.

