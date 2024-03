Unsere AEV-Experten über die Lage bei den Augsburger Panthern

Plus Den Klassenerhalt haben die Augsburger Panther nach dem katastrophalen Saisonfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Wie soll es weitergehen? Unsere Experten im Gespräch.

Die Augsburger Panther sind sportlich abgestiegen. Jetzt bleibt nur Hoffen und Bangen mit den Teams in der DEL2. Vom Ausgang der Play-offs in der zweiten Liga hängt ab, ob die Panther vielleicht doch noch den Klassenerhalt schaffen. Trotzdem bleibt die Frage: Welche Schlüsse sollten die Verantwortlichen bei den Augsburger Panthern ziehen? Unsere AEV-Experten Milan Sako und Andreas Kornes diskutieren mit Moderatorin Marina Steiner über die verkorkste Saison und darüber, wie es beim Augsburger Traditionsklub weitergehen soll.

