Die Zweifler des ERC Ingolstadt sind längst verstummt

Plus Der ERC Ingolstadt startet am Mittwoch ins Play-off-Viertelfinale der DEL gegen die Düsseldorfer EG. Nach dem Umbruch auf der sportlichen Führungsebene sowie der anfänglichen Skepsis herrscht nun Euphorie.

Als die Verantwortlichen des ERC Ingolstadt nach der vergangenen DEL-Saison, die mit dem sang- und klanglosen Ausscheiden in den Pre-Play-offs gegen die Kölner Haie endete, die Köpfe zusammensteckten, ließen die Konsequenzen des sportlich enttäuschenden Abschneidens nicht lange auf sich warten. Erst gaben die Oberbayern die Trennung vom bisherigen Sportdirektor Larry Mitchell bekannt. Wenige Tage später musste auch Cheftrainer Doug Shedden, der die Ingolstädter in der Spielzeit 2020/2021 noch ins Halbfinale der Play-offs geführt hatte, seinen Hut nehmen. Kurzum: Der ERCI hatte bei seinem „Frühjahrsputz“ mit eisernem Besen durch die sportliche Führungsebene gekehrt.