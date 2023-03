Kuriose Namen: So heißen die deutschen Stadien bei der EM 2024

Für die EM 2024 brauchen acht von zehn deutschen Stadien neue Namen. Die UEFA sorgt für eine kuriose Namensgebung und einen Mix aus Deutsch und Englisch.

Nach der enttäuschenden WM 2022 in Katar kann sich der deutsche Fußball auf ein Highlight freuen: Die kommende Europameisterschaft wird zur Heim-EM. In zehn deutschen Stadien wird der Ball bei der EM 2024 rollen. Da gibt es nur noch ein Problem: Die Stadien müssen für das Turnier umbenannt werden. Hintergrund ist, dass die Stadien der Europameisterschaft in Deutschland keine Sponsorennamen tragen dürfen. Es trägt aber jede der großen Arenen, von der Allianz Arena bis zum Signal Iduna Park, einen Namen von einem Sponsoren. Mit zwei Ausnahmen: das Olympiastadion Berlin und das Volksparkstadion in Hamburg.

Die UEFA musste daher auf Namenssuche gehen und startete einen zwölfmonatigen Namensfindungsprozess. Dieser ist nun abgeschlossen. Mit teils kuriosen Ergebnissen.

EM 2024: UEFA benannt Stadien in Deutschland um

Zunächst hatte die UEFA die Idee, auf traditionsreiche Stadionnamen zurückzugreifen. So hätte beispielsweise der Deutsche Bank Park zum Waldstadion werden können, dem früheren Spielort von Eintracht Frankfurt. Die Idee stieß aber offenbar nicht bei allen Klubs auf Begeisterung. Der Kicker berichtete, dass Vereine wie Eintracht Frankfurt befürchteten, dass die eigenen Fans durch die Namen verärgert würden. Der Fakt, dass die EM im Waldstadion gespielt und die Spiele danach wieder im Deutsche Bank Park ausgetragen werden, könnte tatsächlich Zündstoff haben.

Die UEFA brauchte also eine andere Lösung und entschied sich letztlich für einen bunten Mix bei den Stadionnamen. Je nach Spielort werden die Bezeichnungen "Arena" und "Stadion" verwendet. Doch auch die englische Bezeichnung "Stadium" findet sich bei einem der neuen Namen: "Cologne Stadium". Offenbar, weil eine Verwechslungsgefahr mit der Kölner "Lanxess Arena" vermieden werden sollte.

Klar ist: Acht der zehn Stadien für die EM 2024 haben von der UEFA einen neuen Namen erhalten. Daher müssen vor dem Beginn des Turniers auch die riesigen Buchstaben von den Stadien entfernt werden, welche die Namensrechte des jeweiligen Werbepartners unterstreichen. Glück haben die Standorte Berlin und Hamburg: Hier bleibt alles, wie es ist.

EM 2024: Alle neuen Stadionnamen im Überblick

Munich Football Arena

Cologne Stadium

BVB Stadion Dortmund

Düsseldorf Arena

Frankfurt Arena

Arena AufSchalke

AufSchalke Leipzig Stadium

Stuttgart Arena

Olympiastadion Berlin

Volksparkstadion Hamburg