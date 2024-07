EM-Spiel morgen am 10. Juli 2024: Wer spielt morgen bei der EM?

Die letzten EM-Spiele stehen im Spielplan der Fußball-Europameisterschaft 2024 an. Morgen am 10. Juli 2024 entscheidet sich im zweiten Halbfinale, welche zweite Mannschaft in das Finale einzieht.



Auch England spielt und will das Ticket für das Endspiel lösen. Die Engländer wären fast schon im Achtelfinale gegen die Slowakei rausgeflogen, wenn Jude Bellingham nicht in der letzten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich geschafft hätte. Im Viertelfinale setzte sich die Mannschaft dann im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch. Nun steht sie im Halbfinale der EM 2024 und ist nur noch zwei Schritte vom Titel entfernt.

Wer spielt morgen bei der EM 2024 gegen England? Hier finden Sie nicht nur die Uhrzeit fürs zweite Halbfinale der Euro 2024. Sie erfahren auch, wo es die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream gibt. Außerdem enthält dieser Artikel einen Live-Ticker,

EM-Spiele am 10. Juli 2024: Wer spielt morgen bei der EM 2024?

Niederlande gegen England - das ist das zweite Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024. Die Niederlande hatten im Viertelfinale einen Rückstand gegen die Türkei noch in einen Sieg verwandelt.

Wann ist Anstoß am Mittwoch? Das ist sind die Uhrzeit und die Sender, bei denen es die Übertragung im Fernsehen oder Live-Stream gibt:

10. Juli 2024, 21.00 Uhr: Niederlande - England ( ARD, MagentaTV )

In den nächsten drei Tagen gibt es keine weiteren EM-Spiele. Die Finalisten können sich erholen, um mit voller Kraft ins Finale der Euro 2024 zu gehen. Das findet am Sonntag statt. Übrigens: Bei uns finden Sie auch die Infos zum EM-Spiel am 9. Juli 2024.

Live-Ticker zur EM morgen am 10. Juli 2024: Aufstellung, Zwischenstände und alle Ergebnisse

Die Übertragung im TV oder Stream ist nicht die einzige Möglichkeit, das EM-Spiel Niederlande vs. England zu verfolgen. Sie können es auch hier bei uns im Live-Ticker erleben. Sie finden den Ticker im folgenden Datencenter. Er bietet vor dem Anpfiff auch die Aufstellung der beiden Mannschaften.

Wie sahen die bisherigen Ergebnisse der Fußball-Europameisterschaft 2024 aus? Auch das können Sie im Datencenter nachlesen. Dort stehen nämlich auch alle bisherigen Ticker bereit.

Fußball-Europameisterschaft 2024 live: Übertragung im Free-TV oder Stream

Die Übertragung der EM 2024 gibt es vor allem bei MagentaTV. Die Telekom hat nämlich die Rechte erworben und zeigt alle 51 Spiele auf dieser Plattform. Die ist allerdings nicht kostenlos. Es muss dafür ein Abo abgeschlossen werden.

Die meisten EM-Spiele lassen sich aber auch im Free-TV sehen. Der Grund: Die Telekom hat Sublizenzen an ARD, ZDF und vergeben. Daher kann auch das Halbfinale Niederlande gegen England am 10. Juli 2024 live im Free-TV und im Gratis-Stream gezeigt werden.

Insgesamt durften und dürfen ARD und ZDF 34 der 51 EM-Spiele zeigen. Die Rechte für die Free-TV-Übertragung von insgesamt zwölf weiteren Spielen gingen an RTL. Damit liefen nur die wenigsten Partien exklusiv und kostenpflichtig auf MagentaTV.