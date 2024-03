So sehen die EM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei der EM in weiß und pink auflaufen. So sehen die Trikots von Toni Kroos und Co. aus.

Drei Monate vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat Adidas die Trikots der deutschen Nationalmannschaft offiziell vorgestellt. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in einem weißen Heim- und in einem pinken Auswärtstrikot auflaufen. Auch die Frauen-Nationalmannschaft soll das neue Heimtrikot tragen.

EM-Trikots er deutschen Fußball-Nationalmannschaft in weiß und pink

Das weiße Heimtrikot hat im Schulterbereich die Farben der deutschen Flagge. Auf der Vorderseite ist eine Prägung im Stil des DFB-Logos zu sehen und an der Seite verläuft ein schwarzer Streifen. Auch die Hose und die Stutzen sind weiß. Die Spielernummer ist im 3D-Stil.

Das Auswärtstrikot soll laut einer Mitteilung von Adidas für die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen. Zu dem pinken Trikot tragen die Nationalspieler lila Hosen und Stutzen. Die Nummern sind kantig, ähneln denen des Heimtrikots sonst aber kaum.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Trikots kosten 100 Euro für Erwachsene, in Kindergrößen sind sie mit einem Preis von 75 Euro etwas günstiger. Die sogenannte "Authentic-Version", die von den Spielern getragen wird, gibt es für 150 Euro. Diese Trikots sind besonders körperbetont geschnitten, haben eine aufwendigere und teurere Herstellungsmethode und sollen damit leichter und atmungsaktiver sein.

Deutsche Nationalmannschaft soll EM-Trikots bald tragen

Bereits bei den kommenden Länderspiegel gegen Frankreich am 23. März und gegen die Niederlande am 26. März soll die deutsche Nationalmannschaft in den neuen Trikots auflaufen. An diesem Mittwoch (14. März) gibt Nagelsmann den ersten Länderspielkader in diesem Jahr bekannt. Das Aufgebot für die Länderspiele am in Lyon und in Frankfurt wird eine große Streichliste umfassen im Vergleich zum Aufgebot bei den ernüchternden Niederlagen gegen die EM-Teilnehmer Türkei und Österreich zum Jahresabschluss 2023. Über die Hälfte des Personals könnte ausgetauscht werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am 14. Juni startet die deutsche Nationalmannschaft in München gegen Schottland in die Heim-EM. In der Gruppenphase muss die Elf von Nagelsmann auch gegen Ungarn und Schweiz ran.