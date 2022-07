DFB-Pokal-Spiel Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Erzgebirge Aue empfängt den 1.FSV Mainz 05 in der ersten Runde im DFB-Pokal 2022/23. Hier gibt es die Infos rund um das Spiel und die Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Für den Klub aus Sachsen lief es sportlich in letzter Zeit alles andere als optimal: Die vergangene Zweitligasaison endete für Erzgebirge Aue mit dem Abstieg in die dritte Liga. 26 Punkte waren zu wenig, immerhin wurde man nur Vorletzter.

Der kommende Gegner im DFB-Pokal 2022/23 heißt 1. FSV Mainz 05 und beendete die letzte Bundesligasaison auf einem respektablen 8. Platz.

Bisher gab es drei Aufeinandertreffen der beiden Vereine Erzgebirge Aue und FSV Mainz im DFB-Pokal, die alle zu Gunsten der Mannschaft aus Rheinland-Pfalz entschieden wurden. Ob sich das im DFB-Pokal 2022/23 wiederholt, wird sich in der ersten Runde im DFB-Pokal 2022/23 zeigen. Wir haben alle Infos rund um das Spiel Erzgebirge Aue gegen FSV Mainz im DFB-Pokal und die Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Erzgebirge Aue gegen 1. FSV Mainz 05 im DFB-Pokal 2022/23 - Termin, Uhrzeit und Spielort

Wann spielt Aue gegen Mainz im DFB-Pokal? Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Erzgebirge Aue und dem FSV Mainz findet am Sonntag, 31. Juli 2022, um 18.00 Uhr statt. Das Spiel wird im Erzgebirgsstadion in Aue ausgetragen, für die Mainzer ist es somit ein Auswärtsspiel.

Erzgebirge Aue vs. 1. FSV Mainz 05 im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Der DFB-Pokal 2022/23 wird teilweise auch im Free-TV und kostenlosen Live-Stream übertragen, doch das Spiel von Aue vs. Mainz gehört nicht dazu. Wer das DFB-Pokal-Spiel Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05 im Fernseher oder Live-Stream verfolgen möchte, der kommt um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum:Sky (17,25 Euro/Monat) oder wow (ehemals Sky Ticket; 24,99 Euro monatlich) sind die Möglichkeiten, die in Frage kommen. Alternativ kann man auch auf unseren Live-Ticker setzen und sich die Highlights nach dem Spiel bei ARD oder ZDF anschauen.

Kurz knapp die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Spiel: Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05

- DFB-Pokal Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit: 31. Juli 2022, 18 Uhr

31. Juli 2022, 18 Uhr Spielort: Erzgebirgsstadion , Aue

, Aue Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05 - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Vorhin angekündigt, jetzt geliefert: Unser Live-Ticker mit allen Spielen des DFB-Pokals 2022/23, allen Toren und allen wichtigen Entwicklungen. Hier können Sie auch das DFB-Pokal-Spiel Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05 verfolgen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: Erzgebirge Aue vs. 1.FSV Mainz 05: Bilanz und Infos

Eingangs hatten wir bereits die Aufeinandertreffen von Aue und Mainz im DFB-Pokal erwähnt: Zwei Mal in Runde 1 (1:2, 1:3) und ein Mal in Runde 2 (0:2) mussten sich die Mannschaften von Erzgebirge Aue den Mainzern geschlagen geben. Doch auch in der zweiten Bundesliga gab es die Partie Erzgebirge Aue gegen FSV Mainz bereits: Drei Unentschieden (1:1, 1:1, 3:3) und ein klarer Sieg der Mainzer (4:1) runden die Bilanz ab. Insgesamt konnte Erzgebirge Aue also nie gegen den 1. FSV Mainz 05 gewinnen - am 31. Juli hat Aue erneut die Chance, das zu ändern.

Bei uns finden Sie auch Spielplan und Live-Ticker zum DFB-Pokal 2022/23 und die Infos zur Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream.