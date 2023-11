FC Augsburg

18:11 Uhr

Jess Thorup bekommt seinen Wunschkandidaten als Co-Trainer

Plus Am Samstag gewann Jacob Friis als Cheftrainer von Viborg FF in der dänischen Liga mit 2:1. Am Mittwoch assistiert er Jess Thorup schon als neuer FCA-Co-Trainer.

Von Robert Götz

Als die Pressemitteilung über die Verpflichtung des neuen Co-Trainers des FC Augsburg in den Postfächern der Medienhäuser einlief, da stand Jacob Friis schon mit seinem Chef Jess Thorup auf dem Platz. Es gilt keine Zeit zu verlieren, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) will Thorup im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim seine Start-Erfolgsserie von drei Bundesligaspielen ohne Niederlage ausbauen.

Jacob Friis denkt ähnlich über Fußball wie Jess Thorup

Dabei helfen soll ihm sein 46-jähriger dänischer Landsmann Friis. "Ich weiß, dass er ähnlich über Fußball denkt wie ich. Ich brauche aber auch die Herausforderung, mit so einem Fachmann zu diskutieren", sagt Thorup über seinen Favoriten. Um dem Cheftrainer seine Wunschlösung zu ermöglichen, scheute der FCA auch vor der Zahlung einer Ablösesumme im höheren fünfstelligen Bereich nicht zurück. Denn Friis, der in Aalborg geboren ist, stand bis vor wenigen Tagen beim dänischen Erstligisten Viborg FF als Cheftrainer unter Vertrag. Am Samstag gewann er in der Liga noch 2:1 gegen Silkeborg mit seinem Team. Am Dienstag kam er dann nach Augsburg. "Wir hatten zwar mehrere Namen auf unserer Kandidatenliste, aber er war unser Top-Kandidat", erklärte am Mittwoch FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Friis erfüllt genau das Anforderungsprofil des Klubs und des Cheftrainers. Jurendic: "Jess wollte eine rechte Hand, die ihn unterstützt, mit der er sich aber auch in fachlicher Tiefe austauschen kann. Da geht es um die Vorbereitung des Trainings, die Analyse des nächsten Gegners, aber auch um die Eindrücke der eigenen Trainingswoche und die Frage, wie spielt der FCA gegen den Konkurrenten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

