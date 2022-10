Ex-FCA-Trainer Markus Weinzierl übernimmt beim 1. FC Nürnberg

Markus Weinzierl, ehemaliger Trainer des FC Augsburg, hat einen neuen Job: Der 47-Jährige übernimmt den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Von Augsburg nach Nürnberg: Markus Weinzierl, ehemaliger Trainer des FC Augsburg, übernimmt den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Das gab der Club am Montagvormittag bekannt. Weinzierl, der bis Juni beim FCA unter Vertrag stand und nach der geräuschvollen Trennung seither vereinslos war, übernimmt beim 14. der 2. Liga ab sofort und steht schon beim Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag an der Seitenlinie der Franken.

Nürnberg hatte sich nach einer Negativserie und dem 0:3 beim Karlsruher SC am Sonntag vom bisherigen Trainer Robert Klauß getrennt. Statt des von Sportvorstand Dieter Hecking angepeilten Saisonziels, im oberen Drittel mitzuspielen, heißt die Realität nach zehn Spieltagen: Abstiegskampf. Weinzierl soll den Club stabilisieren und in höhere Tabellenregionen führen. Derzeit liegt der Rückstand auf Rang drei bei neun Punkten, der Vorsprung auf die Abstiegsregion aber gerade mal bei einem Zähler.

Außerhalb des FC Augsburg hatte Weinzierl in der Bundesliga keinen Erfolg

Der gebürtige Straubinger Weinzierl führte Jahn Regensburg im Sommer 2012 in die zweite Liga, wechselte im selben Jahr aber zum FC Augsburg. Nach großen Startschwierigkeiten stabilisierte er den FCA in den Folgejahren und schaffte mit dem Verein nicht nur den Klassenerhalt, sondern 2015 sogar den Einzug in die Europa League. Seither wartet Weinzierl jedoch auf nennenswerte sportliche Erfolge - vor allem dann, wenn er bei anderen Klubs als dem FC Augsburg im Einsatz war: Sein Wechsel zum FC Schalke, der 2016 schon mit einigen Differenzen mit Stefan Reuter verbunden war, war nicht vom Erfolg gekrönt - nach einem Jahr war in Gelsenkirchen wieder Schluss. Noch kürzer war sein Engagement beim VfB Stuttgart: Gerade mal 23 Partien lang saß Weinzierl in der Spielzeit 2018/19 auf der Bank der Schwaben, die am Ende aus der Bundesliga abstiegen.

Nach zwei Jahren ohne Job engagierte der FCA seinen Ex-Trainer drei Spieltage vor Schluss der Spielzeit 21/22. Mit Augsburg hielt Weinzierl zweimal die Klasse, leistete sich aber zum Ende seiner Vertragslaufzeit 2022 einen Eklat mit Stefan Reuter. Vor laufenden Kameras erklärte Weinzierl, sein Arbeitspapier nicht verlängern zu wollen, und würdigte den Sportgeschäftsführer auf der anschließenden Pressekonferenz keines Blickes.

Ex-FCA-Coach Markzs Weinzierl kennt in Nürnberg zwei Spieler

In Nürnberg trifft Weinzierl nun auf ein ambitioniertes Umfeld, das mittelfristig die Aufstiegsplätze anpeilen will. Nach Stationen in der Bundesliga und der 3. Liga ist es der erste Job des Niederbayern in der 2. Bundesliga. Aus seiner Zeit beim FC Schalke kennt Weinzierl den Mittelfeldspieler Johannes Geis, zudem spielte der heutige Club-Stürmer, der aus Pöttmes (Kreis Aichach-Friedberg) stammende Christoph Daferner in Weinzierls erster Zeit als FCA-Trainer in der Jugend der Augsburger.

Lesen Sie dazu auch