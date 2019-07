10:07 Uhr

Ab 18 Uhr: So sehen FCA-Fans das Spiel gegen Villareal im Live-Stream

Der FC Augsburg spielt im Trainingslager in Tirol gegen Galatasaray Istanbul und den FC Villarreal. Beide Partien sind im kostenlosen Live-Stream zu sehen.

Das Trainingslager des FC Augsburg neigt sich dem Ende zu: Nur noch bis Sonntag macht sich die Mannschaft von Martin Schmidt in Tirol fit für die neue Saison. Den Abschluss bilden zwei Testspiele des Bundesligisten gegen namhafte Gegner. Am Donnerstag um 19 Uhr trat der FCA in Innsbruck gegen Galatasaray Istanbul an und siegte mit 4:1. Am Freitag um 18 Uhr folgt in Schwaz der Test gegen den spanischen Klub FC Villarreal. Auch das Spiel gibt es im kostenlosen Live-Stream zu sehen.

FC Augsburg gegen FC Villareal im Live-Stream

Möglich macht das die Social-Media-Abteilung des FC Augsburg. Im Fan-TV des Klubs werden der Test gegen Villareal live und kostenlos übertragen. FCA-Fans können die Spiele wahlweise auf dem Facebook-Kanal des FC Augsburg oder auf der FCA-Youtube-Page verfolgen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, zusätzliche Kosten fallen nicht an. Nach Auskunft des FC Augsburg werden beide Begegnungen mit jeweils sechs Kameras produziert. Aus lizenzrechtlichen Gründen ist der Livestream ausschließlich in Deutschland abrufbar.

Zwei Ex-England-Legionäre sind bei Villareal bekannt

Beide Teams sind Klub mit einem großen Namen: Galatasaray zum Beispiel ist aktueller türkischer Meister. Bekannteste Spieler sind zum Beispiel der griechische Nationalspieler Konstantinos Mitroglu, der in der Jugend für Duisburg und Mönchengladbach spielte. Den Mittelfeldspieler Younes Belhanda kennen Bundesliga-Fans noch aus dessen Zeit beim FC Schalke 04 (2016/17). Auch Ryan Babel hat eine Bundesliga-Vergangenheit: Der Niederländer spielte 2012/13 für die TSG Hoffenheim. Torwart Fernando Muslera nahm für sein Heimatland Uruguay an mehreren Weltmeisterschaften teil und kommt auf 112 Länderspiele.

Der zweite Testgegner, der FC Villareal, kann nicht mit ganz so viel Prominenz im Kader glänzen. Der Tabellen-14. der vergangenen Erstligasaison in Spanien befindet sich aktuell auf Konsolidierungskurs, die großen Zeit mit Teilnahmen in der Champions League sind erst einmal vorbei. Am bekanntesten dürften zwei ehemalige England-Legionäre sein: Santi Cazorla spielte lange Zeit für den FC Arsenal, Alberto Moreno darf sich aktueller Champions-League-Sieger nennen, er stand in der vergangenen Saison für den FC Liverpool im Kader. (eisl)

