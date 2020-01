13:21 Uhr

Das sagen Augsburger Sportler zur "Sportstadt Augsburg"

Ex-FCA-Spieler Tobias Werner, AEV-Spieler Simon Sezemsky, Boxweltmeisterin Tina Rupprecht und Kanute Sideris Tasiadis diskutieren auf der Afa über ihre Karrieren.

Von Andrea Bogenreuther

Was leistet die "Sportstadt" Augsburg? Bei der Podiumsdiskussion "Quo vadis Sportstadt Augsburg" der Augsburger Allgemeinen auf der afa waren vier namhafte Augsburger Athleten zu Gast. Moderiert von den Sportredakteuren Florian Eisele und Andreas Kornes sprachen der Ex-FCA-Spieler Tobias Werner, Panther-Spieler Simon Sezemsky, Boxerin Tina Rupprecht und Slalomkanute Sideris Tasiadis über…

…die Frage, ob die Bezeichnung "Sportstadt" gerechtfertigt ist.

Tina Rupprecht: Für mich ist sie das definitiv, da wir hier viele talentierte und erfolgreiche Sportler haben. Wir haben Weltmeister und Olympiasieger und viele andere gute Sportler, auf die man stolz sein kann.

Simon Sezemsky: Allein durch die Zuschauermassen, die die verschiedenen Sportarten anziehen, besonders natürlich der FCA und der AEV, kann man durchaus von einer Sportstadt sprechen.

Timo Werner: Ich bin 2008 zum FC Augsburg gekommen und ich sehe, dass in den letzten zehn Jahren unheimlich viel in Augsburg passiert ist. Als ich damals in der Rosenau gespielt habe, hätte ich nicht geglaubt, dass der FCA mal das zehnte Bundesligajahr spielt. Es war eine unglaubliche Entwicklung, die nicht absehbar war, von der aber jeder geträumt hat. Aber auch vor dem, was die kleineren Vereine und die Stadt leisten, muss man den Hut ziehen.

… die schwierige Sponsorensuche für Einzelsportler.

Sideris Tasiadis: Wir als Kanusportler sind eine Randsportart und eine Einzelsportart. Deshalb müssen wir uns selbst um die Sponsorensuche kümmern. Das macht kein Management für uns. Ich rufe die Sponsoren selbst an, ich stelle mich vor und stelle auch alles Weitere selbst auf die Füße. Das ist sehr, sehr mühsam.

Rupprecht: Auch für mich ist die Sponsorensuche sehr mühsam. Ich habe das auch lange Zeit alleine gemacht, mittlerweile hilft mir mein Manager, und es läuft ganz gut. Ich habe sieben Sponsoren, arbeite aber einmal die Woche noch als Sportlehrerin an einer Grundschule. Wir müssen schon sehr viel dafür tun, um uns über die Sponsoren finanzieren zu können.

… eine bessere Förderung von Sportlern in der Stadt.

Würde sich eine Augsburger Sportschule wünschen: Sideris Tasiadis. Bild: Siegfried Kerpf

Tasiadis: Ich würde eine Sportschule in Augsburg aufmachen, in der alle olympischen Sportarten aufgenommen werden, wie etwa auch Bouldern, das in Tokio erstmals olympisch wird. Dazu die Kanuten, Eishockey und Fußball. Dadurch werden die Kinder an die verschiedensten Sportarten herangeführt, und man sieht schnell, wo die Talente liegen.

…den Punkt, als aus ihrem Hobby die Profikarriere wurde.

Sezemsky: In meinen Augen ist das ein Prozess. Letztendlich ist man natürlich das erste Mal Profi, wenn man sein Geld damit verdient. Ich musste zuvor eine dreijährige Ausbildung abschließen, sonst hätte ich das Eishockey von meinen Eltern aus nicht machen dürfen. Ich war bei meinen Azubi-Kollegen aber wohl schon sehr unbeliebt, weil ich wegen meinem Sport kam und ging, wann ich wollte.

Tobias Werner ist derzeit Trainee beim FC Augsburg. Bild: Siegfried Kerpf

Werner: Ich war auf einer solchen reinen Sportschule in Jena und das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich bekam eine phantastische Ausbildung, sportlich und schulisch. Mit 18 habe ich mit meinem Abitur abgeschlossen und war gleichzeitig schon auf dem Sprung in die 1. Mannschaft von Jena in der dritthöchsten Liga.

Tasiadis: Ohne die Bayerische Polizei hätte ich keine Ausbildung und kein Gehalt. Dort gibt es ein duales System. So habe ich fünf Jahre lang im Winter die Ausbildung über vier Monate gemacht und war die restlichen Monate freigestellt für meinen Sport. Dann habe ich mit der normalen Prüfung abgeschlossen und bin jetzt wieder für den Sport freigestellt.

Rupprecht: Nach meinem Wechsel ins Profilager konnte ich das Training und die Wettkämpfe gut mit meinem Lehramtsstudium Grundschule vereinbaren. 2018 habe ich mein Examen gemacht, konzentriere mich derzeit aber auf den Sport.

… die Wichtigkeit der sozialen Medien.

Tasiadis: Ich poste alles selbst – vor, zwischen und nach den Wettkämpfen, weil man das ja seinen Anhängern und Sponsoren schuldig ist. Auch wenn das manchmal sehr anstrengend ist.

Werner: Während meiner Profilaufbahn war ich nicht in den sozialen Medien unterwegs, aber jetzt in meinem Job als Trainee beim FCA sehe ich aus Vereinssicht, wie wichtig das ist. Trotzdem bleibe ich kritisch und mache mir schon Sorgen, wenn ich sehe, wie manche Nachwuchsspieler an den Handys hängen.

… Ihre Pläne nach der Sportkarriere.

Rupprecht: Es gibt noch keinen richtigen Plan, aber ich kann mir sowohl vorstellen als Lehrerin zu arbeiten oder im Boxsport tätig zu sein.

Sezemsky: Einen konkreten Plan gibt es nicht, aber wenn ich mich jetzt kurzfristig entscheiden würde aufzuhören, könnte ich wohl schon übermorgen im Geschäft meiner Eltern Kleidung verkaufen.

Tasiadis: Ich werde später wieder als Polizeibeamter auf Streife gehen, könnte mir aber auch vorstellen, mich als Sportausbilder bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn um den Nachwuchs zu kümmern.

Werner: Ich bin ja schon seit einem knappen Jahr Ex-Profi. Der erste Tag war der schlimmste und ich habe einen Tag lang geheult. Dann habe ich drei Monate nichts gemacht und mich um meine Familie gekümmert. Seit Sommer bin ich beim FCA und ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, um was man sich hinter den Kulissen in einem Verein so alles kümmern muss. Da würde ich dem FCA gern erhalten bleiben.

Zu den Personen:

Die neue und alte Weltmeisterin: Die Augsburgerin Tina Rupprecht gewann ihren WM-Kampf in Hamburg nach Punkten. Zur Belohnung gab es eine XXL-Champagnerflasche und den Gürtel des Verbands WBC. Bild: Tay Duc Lam, Witters

Tina Rupprecht

geb. 23. August 1992 in Augsburg

Sportart Boxen

Disziplin Minimumgewicht, seit 2013 Profiboxerin im Boxstall Haan

Beruf Schul-Referendarin

Sportliche Erfolge Seit 2018 Weltmeisterin im Verband WBC durch Titelverteidigung in Hamburg, Kampfbilanz als Profi: zehn Siege (drei durch K.o.), ein Unentschieden

Stark an der Scheibe, noch besser mit seiner Direktabnahme: Mit sieben Treffern führt Augsburgs Simon Sezemsky die Verteidigerwertung der DEL an. Ab Donnerstag spielt der Füssener mit dem Nationalteam beim Deutschland Cup. Bild: Siegfried Kerpf

Simon Sezemsky

geb. 28. Juni 1993 in München

Sportart/Beruf Eishockey-Profi

Sportliche Erfolge 2010 deutscher Junioren-Meister, 2016 Wechsel von den Ravensburg Towerstars (DEL2) zum DEL-Team Augsburger Panther, CHL-Einsätze und 11 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft (2 Tore)

Sideris Tasiadis in Aktion. Bild: Duöan Hein

Sideris Tasiadis

geb. 7. Mai 1990 in Augsburg

Sportart Kanuslalom

Disziplin Canadier Einer

Verein Kanu Schwaben Augsburg

Beruf Polizeiobermeister und Mitglied der Sportfördergruppe der Bayerischen Polizei

Sportliche Erfolge Silber bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London, Gesamtweltcupsieger 2013 und 2017, Platz fünf Olympia 2016 in Rio, WM-Bronze 2018

208 Spiele für den FC Augsburg: Tobias Werner. Bild: Stefan Puchner, dpa

Tobias Werner

geb. 19. Juli 1985 in Gera

Sportart Fußball

Beruf Ex-Fußball-Profi, seit Juni 2019 Trainee in der Geschäftsstelle des FC Augsburg

Sportliche Erfolge Vom 1. FC Carl Zeiss Jena 2008 zum Zweitligisten FC Augsburg gewechselt. 2011 Bundesliga-Debüt nach dem Aufstieg mit dem FCA. Danach Spielzeiten beim VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg. Werner hat 23 Bundesligatore für den FCA erzielt.

