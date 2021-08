Daniel Baier kehrt zum FCA zurück

Daniel Baier ist eine Spielerlegende des FC Augsburg. Künftig soll der 37-Jährige dafür sorgen, Talente zu entdecken. Auch die Position des Nachwuchsleiters ist besetzt.

Auf der Suche nach einem Cheftrainer für sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) ist der FC Augsburg fündig geworden. Wie berichtet wird Claus Schromm diese Aufgabe übernehmen. Der 52-Jährige und der Bundesligist befanden sich in den vergangenen Tagen in intensiven Gesprächen, jetzt haben sie sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. "Wir freuen uns, dass wir mit Claus Schromm einen sehr erfahrenen Fußballfachmann und Fußball-Lehrer für unseren FCA gewinnen konnten. Er hat große Erfahrung als Trainer gesammelt, sowohl im Profi- wie auch im Nachwuchsbereich, und ist im Süddeutschen Fußball extrem gut vernetzt. Daher sind wir überzeugt, dass er als Cheftrainer Nachwuchs perfekt zu uns passt, weil er Komponenten wie strategische Arbeit, inhaltliche Ausrichtung sowie den Blick für Talente vereint", teilte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, mit.

Claus Schromm wird neuer Nachwuchschef des FC Augsburg

Der Uefa-Pro-Lizenzinhaber war jahrelang für die SpVgg Unterhaching als Trainer oder Sportlicher Leiter tätig und folgt auf Alexander Frankenberger, der inzwischen ausschließlich die U19-Mannschaft trainiert. In der kommenden Woche wird Schromm die Arbeit in Augsburg aufnehmen. "Der FC Augsburg ist ein ambitionierter Bundesliga-Verein, der seine Wurzeln kennt und in den letzten Jahren enorme Schritte in der Nachwuchsförderung gegangen ist. So sind sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen worden für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Nicht zuletzt durch das sich im Bau befindende Internat werden sich die Rahmenbedingungen nochmals verbessern. Ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass diese Förderung der eigenen Talente weiter erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut wird", begründete Claus Schromm in der Vereinsmitteilung seine Entscheidung für den FCA.

Daniel Baier kehrt zum FC Augsburg zurück und unterstützt Scouting-Abteilung

Nicht nur im Nachwuchs verstärkt sich der FCA personell. Auch im Scouting-Bereich stellt sich der Bundesligist breiter auf. Mit dem ehemaligen Profi Daniel Baier kehrte eine Vereinslegende zurück. Im Sommer 2020 hatte er seine Karriere beendet, künftig unterstützte er die Scouting-Abteilung. Der 37-Jährige, der insgesamt 355 Pflichtspiele für den FCA bestritt, wird ab dem 1. September im Bereich Scouting International für den Klub tätig werden.

Daniel Baier habe große Verdienste für den FCA, viel Erfahrung und könne ein Spiel hervorragend lesen, meinte Reuter. "Er hat einen Blick dafür, was ein Spieler braucht, um erfolgreich zu sein. Daher freuen wir uns, dass uns Daniel Baier zukünftig beim FCA unterstützt, er seine ersten Schritte abseits des Rasens im Scoutingbereich unternimmt und wir uns dadurch noch breiter aufstellen können." Baier plant über die Tätigkeit im Scouting hinaus, seine ersten Trainerscheine zu absolvieren. (joga)

