Die Liste verletzter FCA-Spieler verlängert sich

Plus Florian Niederlechner mit Platzwunde und Brummschädel, Jan Moravek mit Muskelverletzung - Augsburgs Trainer Markus Weinzierl plagen personelle Sorgen.

Als Markus Weinzierl über die Geschehnisse des Nachmittags sprach, kam er an dieser Thematik nicht vorbei. Den Trainer des FC Augsburg hatten schon vor der Begegnung mit Eintracht Frankfurt (0:0) Sorgen bezüglich seines Kaders umgetrieben, danach fiel das Fazit ähnlich aus. "Wir wissen, dass wir personelle Probleme haben", betonte Weinzierl.