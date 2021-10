FC Augsburg

Die Problemzone des FC Augsburg liegt in der Offensive

Ratlose Gesichter: Frederik Winther, Ruben Vargas, Athletik-Trainer Andreas Bäumler, Rafal Gikiewicz, Arne Maier, Andi Zeqiri und Robert Gumny wissen nicht so recht, was sie vom 1:1 gegen Arminia Bielefeld halten sollen.

Plus Der FC Augsburg versäumte es beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld, das zweite Tor nachzulegen. Dann wäre die Partie entschieden gewesen. Das hat aber nicht nur mit Pech zu tun. Eine Analyse.

Von Robert Götz

Die Ratlosigkeit, die am Sonntagabend auf dem Spielfeld und auf den Rängen der WWK-Arena herrschte, war nicht zu übersehen und nicht zu überhören. 1:1 (1:0) hatte sich der FC Augsburg im Kellerduell der Bundesliga von Arminia Bielefeld getrennt. Da standen nun die FCA-Spieler in der Nähe des Mittelkreises uns wussten nicht so recht, ob sie zur Ulrich-Biesinger-Tribüne gehen sollten, um sich von den treuesten der treuen Fans zu verabschieden. Denn unmittelbar nach dem Schlusspfiff hatte es Pfiffe von den Rängen gegeben, jetzt hörte man aber aufmunternden Beifall.

