"Ein super Mensch": Arne Maier bedauert Dardai-Aus nach Spiel in Berlin

Plus Arne Maier verschenkt nach dem 1:1 gegen seinen Stammverein Hertha BSC seine zwei Trikots. Dass nach dem Spiel sein Mentor Pal Dardai als Trainer entlassen wird, findet er schade.

Dass Arne Maier, 22, von der Dienstreise nach Berlin mit leeren Händen zurückkommen würde, war dem Fußball-Profi des FC Augsburg schon vor dem Anpfiff klar. Seine beiden Trikots waren schon vor dem Spiel gegen Hertha BSC vergeben. Das der ersten Halbzeit bekam sein Kumpel Panzu Ernesto, der beim Regionalligisten Berliner AK spielt, das zweite ein Neffe seines Grundschul-Freundes. Und wenn man auch noch mit einem 1:1 (0:1) einen wichtigen Punkt in seine Wahlheimat mitnimmt, dann fällt das Geschenkeverteilen noch leichter.