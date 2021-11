Unentschieden in Berlin: Ein Punkt, der sich für den FCA wie ein Sieg anfühlt

Plus Gegen Hertha BSC zeigt der FC Augsburg seine Entwicklungsfähigkeit. Den Lohn ihrer Mühen erhält die Mannschaft von Trainer Weinzierl erst spät.

In diesem Moment gab es kein Halten mehr. Betreuer, Trainer und Ersatzspieler waren aufgesprungen, reckten Fäuste in den Himmel und umarmten sich, während die Spieler auf dem Rasen eine Jubeltraube vor dem spärlich besetzten Fanblock der Augsburger Anhängerschaft bildeten.