Ex-FCA-Chef Walther Seinsch: "Ich habe keinen Euro verdient"

Plus Walther Seinsch, 80, hat die Fundamente für den Erfolg des FCA gelegt. Im Interview spricht er über seinen Ausstieg, Nachfolger Hofmann und erklärt, warum er von der Kritik des Union-Chefs Zingler gar nichts hält.

Herr Seinsch, Sie waren schon lange nicht mehr in Augsburg. Wo haben Sie denn Ihren Lebensmittelpunkt?