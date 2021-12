FC Augsburg

15:33 Uhr

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hält nichts von Söders Geisterspiel-Plänen

Plus Ausverkaufte Fußball-Stadien sind auch für Michael Ströll in dieser dramatischen Pandemie-Lage schwer zu verstehen. Doch an Söders Plänen übt er heftige Kritik.

Von Robert Götz

Als der FC Augsburg vor rund zwei Wochen zu Hause den FC Bayern München sensationell mit 2:1 besiegt hatte, da wurden die Verantwortlichen und die Spieler des abstiegsbedrohten Bundesligisten nicht müde, darauf hinzuweisen, wie wichtig für sie die Unterstützung der Fans gerade in der Schlussphase gewesen sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen