FCA-Schock: Felix Uduokhai fehlt wegen OP bis Saisonende

Schlechte Nachrichten für den FC Augsburg im Abstiegskampf: Felix Uduokhai wird dem Verein bis Saisonende fehlen und muss offenbar operiert werden.

Schock für den FC Augsburg und Felix Uduokhai: Der Nationalspieler muss offenbar am Sprunggelenk operiert werden und fällt damit bis zum Saisonende aus. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet, nach Informationen unserer Redaktion stimmt das. Eine Bestätigung vom FC Augsburg gibt es bislang noch nicht.

Uduokhai war vergangene Woche im Training ohne Einwirkung eines Gegenspielers umgeknickt und hatte sich am Sprunggelenk verletzt. Die Augsburger Verantwortlichen hatten offenbar darauf gehofft, dass sich die Verletzung zunächst konservativ behandeln ließe und der Innenverteidiger damit im Saisonendspurt zur Verfügung stehen würde.

Die OP von Uduokhai war eigentlich erst später eingeplant

Eine Besserung aber stellte sich nicht ein. Eine Operation war wohl erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen, nun aber scheint sie recht zügig durchgeführt werden zu müssen. Damit wird der Innenverteidiger dem FCA in den letzten drei Saisonspielen fehlen. Auch für den neuen Trainer Markus Weinzierl ist das ein schwerer Schlag. Dem Nachfolger von Heiko Herrlich muss es in drei Spielen gelingen, den Klassenerhalt schaffen. Momentan haben die Augsburger vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Uduokhai wäre dabei eine wichtige Stütze in seinem Team gewesen.

Für FCA-Spieler Uduokhai ist die EM damit erledigt

Doch auch für Uduokhai ist das eine sehr bittere Nachricht. War der 23-Jährige doch im November 2020 erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden und hatte noch Hoffnungen, entweder bei der EM oder bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer dabei zu sein. Die EM findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt, Olympia beginnt am 24. Juli. Für beide Turnier wäre Uduokhai einsatzberechtigt gewesen. Nun aber scheint aus diesem Traum nichts zu werden.

