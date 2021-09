FC Augsburg

vor 52 Min.

FCA-Trainer Weinzierl: "Alle, die zur Verfügung stehen, spielen"

Plus Der FC Augsburg absolviert am Mittwoch ein Testspiel beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Dabei muss Trainer Weinzierl auf viele Profis verzichten, was er aber pragmatisch sieht.

Von Robert Götz

Normalerweise würde Markus Weinzierl so etwas nie sagen. Es gibt keinen Bundesliga-Trainer, der eine Spielgarantie vergibt. Trotzdem sagt der Coach des FC Augsburg: „Alle, die zur Verfügung stehen, spielen.“ Denn am Mittwoch (18 Uhr) testet der FC Augsburg während der Länderspielpause (es werden WM-Qualifikationsspiele ausgetragen) beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen