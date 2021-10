FC Augsburg

vor 38 Min.

Nach dem Mainz-Desaster herrscht beim FCA Ratlosigkeit

Markus Weinzierl konnte kaum glauben, was ihm seine Mannschaft am Freitagabend in Mainz bot.

Plus Das 1:4 in Mainz legt schonungslos offen, dass der FCA viele Baustellen hat. Der Trainer scheint nicht dazu zu gehören, Weinzierl bekommt Rückendeckung - noch.

Von Marco Scheinhof

Am Ende folgte das klare Bekenntnis. Natürlich gebe es keine Zweifel an Markus Weinzierl, bestätigte Stefan Reuter kurz vor Mitternacht. Der Manager stand am Freitagabend im Untergeschoss der Mainzer Arena, als er der Ansage des Klubchefs folgte. Klaus Hofmann hatte am Dienstag bei der Jahreshauptversammlung des FC Augsburg dem Trainer das volle Vertrauen ausgesprochen. Reuter konnte da trotz des 1:4 beim FSV Mainz 05 freilich nicht vom eingeschlagenen Weg abbiegen. Der Glaube an den Trainer scheint also bei allen Verantwortlichen noch vorhanden zu sein, auch nach dem Eindruck der desaströsen Leistung in Mainz. Vielleicht ist es aber auch eher Hoffnung, da ein weiterer Trainerwechsel nach den Fehlgriffen der vergangenen Jahre verstärkte Diskussionen um die eigene Person zur Folge hätte.

