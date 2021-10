FC Augsburg

vor 32 Min.

Vor dem Spiel in Mainz: FCA-Trainer Weinzierl fordert mehr Gier

Markus Weinzierl will seine Mannschaft in Zukunft deutlich aktiver sehen.

Plus Die passive Spielweise in der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld hat dem Augsburger Trainer gar nicht gefallen. Was er nun am Freitag in Mainz von seinem Team erwartet.

Von Marco Scheinhof

Die Rede vom Vorstandsvorsitzenden hatte Markus Weinzierl verpasst. Die Mannschaft war nach ihrem Trainingstag etwas verspätet am Dienstagabend zur Jahreshauptversammlung des FC Augsburg gekommen. Weinzierl aber weiß natürlich, was Klaus Hofmann gesagt hat. Und was ihm derzeit nicht gefällt. Der Klubchef kritisierte die Spielweise. Er sprach davon, dass sich der FCA in den vergangenen Jahren systematisch das Fußballspielen abgewöhnt habe. In erster Linie war das als Kritik an den Weinzierl-Vorgängern Martin Schmidt und Heiko Herrlich zu verstehen. Gleichzeitig betonte Hofmann aber, dass er größtes Vertrauen in Weinzierl habe, diesen Missstand zu beheben.

