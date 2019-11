17:27 Uhr

FC Augsburg gibt gegen Köln den Sieg aus der Hand

Der FC Augsburg hat die Partie in Köln lange Zeit im Griff, kassiert aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich zum 1:1. Ein bitteres Ende.

Von Marco Scheinhof

Florian Niederlechner bleibt am längsten draußen. Zusammen mit Marco Richter spaziert er bis kurz vor halb drei über den Rasen. Die beiden unterhalten sich lange, schauen sich eine Stunde vor Spielbeginn noch genau im Stadion um. Der Stürmer wirkt locker, im entscheidenden Moment aber auch hochkonzentriert. In der 43. Minute ist am Samstagnachmittag ein solcher Moment. Philipp Max schlägt den Ball von der linken Seite präzise nach innen, Niederlechner drückt ihn aus fünf Metern über die Linie. Es ist die Augsburger Führung beim 1. FC Köln.

Ruben Vargas, Philipp Max und Florian Niederlechner jubeln nach dem Treffer zur 1:0 Führung. Bild: Marius Becker, dpa

Am Ende allerdings steht es vor 49.200 Zuschauern 1:1, da Jhon Cordoba nach einem Fehlpass von Max und einer unentschlossenen Aktion von FCA-Torwart Tomas Koubek der Ausgleich gelingt. Die Erleichterung beim neuen Kölner Führungsduo Markus Gisdol/Horst Heldt ist riesig. Die Augsburger dagegen haben zwei Punkte verschenkt.

FCA-Trainer Martin Schmidt hatte sich in der Innenverteidigung für das Duo Tin Jedvaj und Jeffrey Gouweleeuw entschieden. In der Offensive bringt er André Hahn, obwohl Marco Richter nach seiner Muskelprellung aus dem Berlin-Spiel wieder rechtzeitig fit war. Hahn sollte an diesem kühlen Nachmittag im vorweihnachtlichen Köln eine ganz besondere Rolle einnehmen.

André Hahn verschießt Elfmeter gegen Köln

Das Spiel beginnt hektisch. Köln macht Druck, mit hohen Bällen sorgen die Gastgeber für Unruhe in der Augsburger Abwehr. In der 5. Minute muss FCA-Torwart Tomas Koubek gegen den alleine vor ihm auftauchenden Simon Terodde retten. Wenig später wollen die Kölner ein Foulspiel von Raphael Framberger an Dominick Drexler im Strafraum gesehen haben – zu Unrecht, wie Schiedsrichter Tobias Stieler befindet. Wenige Augenblicke später aber entscheidet er auf Elfmeter – diesmal für Augsburg. Florian Niederlechner wird von Rafael Czichos zu Fall gebracht. Dumm nur, dass Hahn den Strafstoß verschießt (9.).

Schiedsrichter Tobias Stieler zeigt Kölns Rafael Czichos die Gelb-Rote Karte. Bild: Marius Becker, dpa

Es muss sich eine Menge Frust in Hahn dadurch angestaut haben, der sich in einem harten Einsteigen gegen Czichos entlädt (23.). Hahn sieht Gelb. Als er kurz vor der Pause gegen Drexler das Bein deutlich zu hoch nimmt und den Kölner am Kopf trifft, ist für ihn die Partie beendet. Somit herrscht wieder personeller Gleichstand, nachdem Kölns Czichos in der 40. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. Immerhin gehen die Augsburger mit einem 1:0-Vorsprung in die Pause. Allerdings hatte Schmidt schon in der 28 . Minute umstellen müssen. Wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel muss Framberger raus, für ihn kommt Stephan Lichtsteiner ins Spiel.

Koubek kommt aus dem Tor – aber nicht an den Ball

Die Kölner Fans haben sich den ersten Durchgang lange geduldig angesehen. Auch im zweiten Abschnitt feuern sie unentwegt an. Vor allem spielerisch ist die Vorstellung der Heimelf aber lange Zeit sehr überschaubar. Dabei hatten die Kölner aus Horns gehaltenem Strafstoß in der ersten Hälfte viele Emotionen gezogen. Die spielerische Hoheit aber haben lange die Gäste. Köln allerdings kämpft. Und kommt tatsächlich zu guten Chancen. In der 71. Minute nimmt Florian Kainz den Ball aus der Luft, FCA-Torwart Koubek rettet spektakulär. Es gibt großen Applaus von der Augsburger Bank.

Wenige Augenblicke später ist Koubek bei einem Kopfball von Jhon Cordoba gefordert. Es beginnt die Zeit des Bangens. In der 82. Minute ist Koubek bei einem Flachschuss wieder zur Stelle. Schlecht sieht der Torwart allerding in der 86. Minute aus. Nach einem langen Pass kommt er aus seinem Tor, dummerweise aber nicht an den Ball. Cordoba nutzt das zum letztlich verdienten Ausgleich für Köln.

