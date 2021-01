16:59 Uhr

FC Augsburg testet gegen den SSV Jahn Regensburg

Schon am Samstag geht es für den FCA in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel in Köln weiter. Nur zwei Tage später testet der FC Augsburg gegen Regensburg.

Volles Programm auch im neuen Jahr für den FCA: Am Samstag startet der FC Augsburg mit dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) in das Fußballjahr 2021. Am Sonntag, 10. Januar, steht das erste Heimspiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart an. Die Zwischenzeit nutzt FCA-Trainer Heiko Herrlich zu einem Testspiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wie der Verein mitteilte. Gespielt wird am Montag um 15 Uhr. Gegner ist der Zweitligist SSV Jahn Regensburg.

Auch wenn keine Zuschauer zugelassen sind, können Fans die Partie dennoch verfolgen. Das gesamte Spiel gegen den Jahn ist für Abonnenten im FCA TV unter www.fcaugsburg.de im Livestream sowie anschließend als Relive zu sehen. Außerdem wird es im FCA TV im Nachgang eine Highlight-Zusammenfassung sowie Stimmen zur Partie geben. (AZ)

