Neue Folge Viererkette: Als die FCA-Bank den Ausgleich herzauberte

Der Ausgleich gegen Berlin wirkt beim FC Augsburg wie ein Sieg. Was FCA-Manager Stefan Reuter mit dem späten Tor zu tun hat.

Wenn beim FCA jemals ein Spiel unter die Kategorie "gefühlter Sieg" fiel, dann dieses: Gegen Hertha BSC Berlin kam die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl in der 97. Minute zum Ausgleich durch Gregoritsch. Dass das Ergebnis in der Hauptstadt als gefühlte Niederlage verbucht wird, zeigte das Handeln der Herta-Verantwortlichen am Montag: Trainer Pal Dardai wurde von seinen Aufgaben entbunden und durch Tayfun Korkut ersetzt. Wieder einmal spielte der FC Augsburg den Trainer-Killer.

In der aktuellen Ausgabe des FCA-Podcasts "Viererkette" unserer Redaktion sprechen Florian Eisele und Johannes Graf, der das Spiel im Berliner Olympiastadion verfolgt hat, über die Ereignisse des Wochenendes. Dabei geht es um die Rolle der Augsburger Bankbesetzung um Manager Stefan Reuter. Warum der FCA-Manager den Ausgleich kommen gesehen hat, ist in der Viererkette zu hören.

Fest steht: Das zarte Pflänzchen Aufschwung hat beim FC Augsburg eine Portion Dünger erhalten - entscheidend wird es werden, was die Mannschaft im Heimspiel gegen den VfL Bochum anstellen wird. Es ist eine Partie, die sehr wahrscheinlich vor deutlich reduzierten Zuschauerkapazitäten stattfinden wird - eine Entscheidung, die angesichts der Infektionszahlen unvermeidlich scheint.

Der Torschütze zum 1:1, Michael Gregoritsch (Zweiter v. l.) wird von seinen FCA-Teamkollegen André Hahn, Rafal Gikiewicz und Daniel Caligiuri gefeiert. Foto: Burghard Schreyer, kolbert-press

Michael Gregoritsch ist der Mann des Spiels beim FCA

Auch über den großen Gewinner des Spiels auf FCA-Seite geht es in der Podcast-Folge: den Österreicher Michael Gregoritsch. Der Angreifer, der in Augsburg zuerst einen kometenhaften Aufstieg erlebte um dann ebenso kometenhaft wieder abzutauchen, war zwischenzeitlich schon aussortiert und hat seinen Platz in der österreichischen Nationalmannschaft verloren. Sein Treffer gegen Berlin könnte "Gregerl" nun Aufschwung verschafft haben.

Weitere Themen der Folge sind: der Jubel des Hertha-Torschützen Marco Richter, die schwierige Tabellen-Situation und Lenny Kravitz.

