FCA-Trainer Herrlich vor Mainz: "Sicherlich ein ganz wichtiges Spiel"

Heiko Herrlich erwartet mit dem FC Augsburg ein bedeutendes Spiel. In Mainz kann der Klub einen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Richtungsweisender kann eine Bundesligapartie kaum sein. Für den FC Augsburg steht gegen Mainz 05 viel auf dem Spiel. Wie Trainer Heiko Herrlich sein Team vorbereitet.

Von Johannes Graf

Gegen Bayer Leverkusen stand der FC Augsburg kurz davor, einen Befreiungsschlag zu landen. Doch der 1:1-Ausgleich in der letzten Aktion der Begegnung verhinderte, dass der Fußball-Bundesligist etwas entspannter beim FSV Mainz 05 antreten kann (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). Mainz hat zuletzt Boden gutgemacht, mit einem Erfolg könnte der Klub die Abstiegszone verlassen und zugleich den FCA in arge Bedrängnis bringen. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich ist vor dem Wiedersehen mit Ex-FCA-Trainer Martin Schmidt gewarnt.

Das sagt FCA-Trainer Heiko Herrlich...

...zum Kader des FC Augsburg für das Spiel:

"Alfred Finnbogason ist noch nicht wieder im Training, er befindet sich im individuellen Reha-Training. Ebenso wenig stehen Iago und Fredrik Jensen zur Verfügung. Tim Civeja hat Probleme mit dem Schambein, das war nach der Vorbereitung schon eine längere Geschichte. Danach hatten wir das gut im Griff. Jetzt müssen wir schauen, dass wir es so steuern, dass es nicht zu viel wird. Er wird uns am Wochenende nicht zur Verfügung stehen."

...zur Verletzung von Alfred Finnbogason:

"Ich bin kein Medizinier. Ich habe das schon öfters gesagt, dass ich mich sehr auf den Spieler gefreut habe. Seit ich hier bin, habe ich ihn nie länger als zwei Wochen gesund zur Verfügung gehabt. Dem Spieler fehlt der Rhythmus, um Top-Leistungen zu bringen. Alfred möchte unbedingt, ihm fehlt manchmal etwas die Geduld, was ein positives Zeichen ist. Im Moment gibt es immer wieder Rückschläge. Natürlich wünschen wir uns alle, dass er bald wieder dazustößt. Ich muss mich gedulden, aber ich habe vollstes Vertrauen in unsere Mediziner, dass wir das in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass er uns dann längerfristig zur Verfügung steht."

Alfred Finnbogason fehlt dem FC Augsburg seit längerer Zeit wegen einer Wadenverletzung. Bild: Ulrich Wagner

...zum späten Ausgleichstreffer gegen Bayer Leverkusen:

"Wenn du drei Sekunden vor Spielende den Ausgleich bekommst, wenn du dich schon auf die drei Punkte gefreut hast, dann fühlt sich das unmittelbar nach dem Spiel wie eine Niederlage an. Trotzdem haben wir das mit der Mannschaft analysiert und gezeigt, dass wir viele Dinge richtig gut gemacht haben. Gerade, was die Kompaktheit und das Spiel gegen den Ball anbelangt. Wir hätten Kontersituationen besser nutzen müssen und den Sack früher zumachen müssen."

...zum Spiel gegen den wiedererstarkten FSV Mainz 05:

"Mainz hat einen Trainerwechsel hinter sich, bestimmte Dinge sind seitdem anders. In der Winterpause haben sie mit Danny da Costa und Dominik Kohr zwei super Verstärkungen bekommen. Sie spielen sehr aggressiv gegen den Ball, haben eine sehr konsequente Zweikampfführung. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Im Umschaltspiel sind sie unheimlich stark, da müssen wir hellwach sein. Sie haben gerade das Spielglück, das wir zu Saisonbeginn hatten. Wenn wir mit der Leidenschaft und Mentalität wie gegen Leverkusen in die nächsten Spiele gehen, werden wir die Punkte holen."

27 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: FC Augsburg

...zur Bedeutung des Spiels für den weiteren Saisonverlauf:

"Mainz hat sich in den letzten Spielen als Totgesagter wieder herangekämpft an die Plätze im grünen Bereich. Wir haben die letzten Spiele nicht so viele Punkte geholt, haben eine ordentliche Durststrecke gehabt. Da bringt die gute Leistung gegen Leverkusen erstmal nichts, wir müssen die Punkte holen. Sicherlich ist das ein ganz wichtiges Spiel. Wir wollen da hinfahren und wollen die drei Punkte mitnehmen. Das ist vollkommen klar."

...zum Wiedersehen mit dem ehemaligen FCA-Trainer Martin Schmidt:

"Natürlich kennt er den einen oder anderen Spieler hier ganz gut und kann seinem Trainer Tipps geben. Das ist sicherlich für Mainz von Vorteil."

