FCA am Mittwochabend im Kracher gegen den FC Bayern

Die DFL hat weitere Spieltage in der Fußball-Bundesliga terminiert. Auf den FC Bayern München trifft der FC Augsburg an einem Mittwochabend.

Die DFL hat weitere Spieltage in der Fußball-Bundesliga terminiert. Nun steht fest, wann der letzte Hinrundenspieltag gegen den FC Bayern München stattfinden wird.

In dieser Spielzeit ist alles anders. Nicht nur, dass in den Fußballstadien der Republik keine Zuschauer willkommen sind, ebenso ist der Spielplan den Corona-Bedingungen angepasst. Die Winterpause ist in dieser Saison extrem kurz, lediglich ein paar Tage bleiben dem FC Augsburg und den Ligakonkurrenten zwischen den Jahren zur Regeneration. Außerdem finden nach Jahreswechsel noch Hinrundenspiele statt, weil die Saison im Sommer erst mit Verzögerung begonnen hat.

Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hat nun weitere Spieltage genau terminiert, unter anderem steht fest, wann der FCA den FC Bayern München empfängt. Ihr letztes Spiel in der Hinserie bestreitet die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich folglich am Mittwoch, 20. Januar, um 20.30 Uhr in der heimischen Arena. Das Spiel ist eingebettet in die erste Englische Woche im kommenden Jahr.

Auftakt gegen Union Berlin am Samstagnachmittag

Ins neue Jahr startet der FC Augsburg am Samstag, 2. Januar, (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln, ehe am folgenden Sonntag das erste Heimspiel 2021 ansteht. Zu Gast ist um 15.30 Uhr Aufsteiger VfB Stuttgart, der bislang zu den positiven Überraschungen der laufenden Runde zählt. Vor der Partie gegen den FC Bayern steht das Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf dem Spielplan. Angepfiffen wird die Begegnung am Samstag, 16. Januar, um 15.30 Uhr.

Nahtlos ist der Übergang in die Rückrunde der Bundesliga-Saison. Drei Tage nach dem Aufeinandertreffen mit den Münchnern gastiert Union Berlin in Augsburg (Samstag, 23. Januar, 15.30 Uhr). (joga)

Die nächsten FCA-Spiele:

FCA – Eintracht Frankfurt (Samstag, 19. Dezember, 15.30 Uhr)



– (Samstag, 19. Dezember, 15.30 Uhr) 1. FC Köln – FCA (Samstag, 2. Januar, 15.30 Uhr)



– (Samstag, 2. Januar, 15.30 Uhr) FCA – VfB Stuttgart (Sonntag, 10. Januar, 15.30 Uhr)



– (Sonntag, 10. Januar, 15.30 Uhr) Werder Bremen – FCA (Samstag, 16. Januar, 15.30 Uhr)



– (Samstag, 16. Januar, 15.30 Uhr) FCA – FC Bayern München (Mittwoch, 20. Januar, 20.30 Uhr)



– (Mittwoch, 20. Januar, 20.30 Uhr) FCA – 1. FC Union Berlin (Samstag, 23. Januar, 15.30 Uhr)

