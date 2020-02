FCA gegen Leverkusen: Schwaches Ergebnis, schlechte Noten

Plus Der FC Augsburg kassiert in Leverkusen erneut eine Auswärtsniederlage. Die Abwehr hält lange dicht, offensiv kommt aber zu wenig. Die Einzelkritik.

Trainer Schmidt bietet in Leverkusen drei Innenverteidiger auf. Lange steht die Defensive stabil, mehr aber auch nicht. Letztlich gehen die Augsburger beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen wieder einmal leer aus. Die Noten der Augsburger Spieler:

Tomas Koubek: Der Torwart hat offenbar aus dem Fehler gegen Freiburg gelernt und wehrte Leverkusens ersten Torschuss zur Seite ab statt einen Fangversuch zu unternehmen. Beim 0:1 machtlos. Auch in der zweiten Halbzeit griff er lieber zur Faustabwehr als zum Fangen. Bei dem nassen Ball wohl nicht die schlechteste Idee. Auch das 0:2 war für ihn nicht abzuwehren. Note 3

Tin Jedvaj: Einer von drei Innenverteidigern beim FCA in der Anfangself. Zunächst stand die Kette stabil, je länger das Spiel dauerte, desto mehr kamen Jedvaj und Co. in Bedrängnis. Ab und an erinnerte das konfuse Auftreten in der zweiten Halbzeit an das 0:5 in Frankfurt. Hatte Glück, dass es nach einem Griff an den Arm seines Gegenspielers in der ersten Halbzeit keinen Elfmeter gab. Note 4

Jeffrey Gouweleeuw: Holte sich in der 20. Minute die Gelbe Karte wegen Meckerns ab. Beim 0:2 hinderte er den alleine durchstürmenden Nadiem Amiri ebenso wenig am Torschuss wie Nebenmann Jedvaj. Verlor in der Folge ab und zu die Übersicht, zum Beispiel als er Havertz den Ball mit dem Kopf auflegte. Gut, dass der Bayer-Angreifer nur die Latte traf (66.). Note 4

Felix Uduokhai: Hatte am Faschingssonntag nicht wirklich viel Spaß. Ein ums andere Mal bekam er es mit dem flinken und technisch überaus versierten Kai Havertz zu tun. Gab aber nicht klein bei, wenngleich er Havertz bei weitem nicht immer stoppen konnte. Zeigte aber diesmal Einsatz und Konzentration bis zum Schluss. Note 3,5

Raphael Framberger: Beackerte gewohnt laufstark die rechte Seite, da Stephan Lichtsteiner nach seiner Knieprellung aus dem Freiburg-Spiel nicht rechtzeitig fit geworden war. Leistete sich vor dem 0:1 einen schwachen Pass in die Mitte, kam dann auf seiner rechten Seite auch noch zu spät. Nach vorne konnte er keine Akzente setzen, hatte genug defensiv gegen Bayers starke linke Seite zu arbeiten. Note 4

Daniel Baier: Der Kapitän bestritt sein 350. Pflichtspiel für den FCA. Agierte allerdings vor dem 0:1 unglücklich, als er zunächst unbedrängt zu einem Leverkusener köpfte und anschließend den Angriff nicht mehr unterbinden konnte. Hatte auch in der Folge wenige gute Aktionen und bekam mit Nebenmann Khedira keine offensive Struktur ins FCA-Spiel. Baier fehlt gegen Gladbach nach seiner fünften Gelben Karte. Note 4,5

Daniel Baier (r.) erlebte in seinem 350. Pflichtspiel für den FCA einen eher bescheidenen Nachmittag. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Fredrik Jensen: Stand erstmals seit dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund in der Startelf. Hatte große Probleme, in seinen Rhythmus zu kommen. Mit einem genaueren Pass auf Niederlechner in der Anfangsphase hätte er eine gute Chance für den FCA einleiten können. Entsprechend sauer war Niederlechner. Bemühte sich in der Folge, so recht wollte ihm aber nichts gelingen. Note 4,5

Rani Khedira: Bereitete mit einem leichtsinnigen Ballverlust den ersten Torschuss der Leverkusener vor. Amiri aber scheiterte an Koubek. Sah bereits in 15. Minute gelb wegen eines Foulspiels. Kam in der Folge oft einen Schritt zu spät und selten in die Zweikämpfe. Note 4,5

Philipp Max: Diesmal deutlich defensiver als vor einer Woche gegen Freiburg. Rückte in der Defensive weit zurück, so dass sich Leverkusen eine Fünfer-Abwehrkette entgegenstellte. Musste viele Wege gehen, alleine schon weil er jede Standardsituation in einigermaßen gefährlicher Lage ausführte. Einen seiner Eckbälle hätte Florian Niederlechner fast zur Führung genutzt (18.). Note 3,5

Marco Richter: Musste viele Wege gehen, agierte aber ein ums andere Mal unglücklich. So wie in der Anfangsphase, als er einen Mitspieler in der Spielfeldmitte erwartete, dort aber nur einen Bayer-Akteur fand. Aus dem Fehlpass ergab sich eine gefährliche Situation für die FCA-Abwehr. Versuchte sich kurz vor der Pause aus der Distanz, verfehlte das Tor aber weit. In der 75. Minute war ihm all seine Verzweiflung anzumerken, als er einen Torschuss aus mehr als 30 Metern versuchte. Der Ball flog weit am Tor vorbei. Note 4,5

Florian Niederlechner: Wenn es gefährlich wurde, dann über ihn. In der 18. Minute verfehlte er das Tor nach einem Eckball per Kopf nur knapp. Forderte in der 20. Minute eine Rote Karte gegen Leverkusens Tapsoba, weil der ihm auf dem Weg zum Tor den Ball in Torhütermanier mit der Hand vom Fuß nahm. Schiedsrichter Jablonski aber beließ es bei Gelb. Kurz vor Schluss scheiterte er noch einmal aus aussichtsreicher Position an Hradecky. Note 3,5

Ruben Vargas: Kam in der 58. Minute für Fredrik Jensen. Bis dahin war die Augsburger Offensive sehr blass geblieben. Hatte das Pech, dass direkt nach seiner Einwechslung das 0:2 fiel. Immerhin zwang er in der 76. Minute Bayer-Torwart Lukas Hradecky zu seiner ersten Parade und legte in der 78. Minute mustergültig auf Baier auf. Der aber traf den Ball nicht richtig. Note 3

Eduard Löwen: Kam in der 78. Minute für Rani Khedira. Hatte kaum mehr Möglichkeiten, sich zu empfehlen.

Alfred Finnbogason: Wurde in der 89. Minute für Marco Richter eingewechselt.

Benotet werden nur Spieler, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren.

