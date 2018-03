19:15 Uhr

FCA siegt 3:1 in Hannover FC Augsburg

Nach der 1:2-Heimniederlage in der Hinrunde wollte der FCA heute auswärts in Hannover punkten - und gewann 3:1. Der Spielbericht aus dem Stadion.

Von Wolfgang Langner

Es war ein Treffen der zuletzt Enttäuschten. Dem FC Augsburg gelang in den vergangenen sieben Spielen nur ein Sieg und auch bei Hannover 96, der als bärenstarker Neuling in der Vorrunde zu den Überraschungsteams der Liga zählte, ging die Leistungskurve zuletzt etwas nach unten. Vor der Partie rangierten beide Teams mit jeweils 32 Zählern auf den Plätzen zehn (Augsburg) und elf nebeneinander. Durch einen 3:1-Sieg setzte sich der FCA schließlich vor 36.500 Zuschauern nicht nur von Hannover 96 ab, sondern entledigte sich wohl auch fast allen Abstiegssorgen.

Wie so oft zuletzt musste sich FCA-Trainer Manuel Baum aufgrund der personellen Situation etwas einfallen lassen. Für den verletzten Kevin Danso rückte in der Innenverteidigung der ehemalige Hamburger Gojko Kacar in die Startelf. Im Sturm baute Baum ebenfalls um. Caiuby durfte nach seiner Gelbsperre wieder spielen und Marco Richter bekam von Beginn an eine Chance. Der Stürmer spielte hinter Michael Gregoritsch, der im Angriffszentrum für Wirbel sorgen sollte. Ein Neuling war auch an Bord: Erstmals saß der U-23-Angreifer Efkan Bekiroglu auf der Ersatzbank.

"Uns ist das heute gut gelungen. Wir hatten in der ersten Halbzeit 15 Torschüsse. Soviel wie noch nie in dieser Saison. Nach der Pause mussten wir aber dann alles in die Waagschale werfen, aber jetzt fahren wir fröhlich nach Hause", sagte Trainer Baum.

Michael Gregoritsch trifft doppelt für den FCA

Bereits in der Anfangsphase deutete der FCA an, dass man aus dem aus dem schwachen Auftritt in der Vorwoche gegen Hoffenheim seine Lehren gezogen hatte. So übernahmen die Gäste in den ersten Minuten das Kommando und setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest.

14 Bilder Auswärtssieg in Hannover - FCA gewinnt mit 3:1 Bild: Swen Pförtner, dpa

Aber auch Hannover spielte schon bald mit offenem Visier und hatte durch Albornoz nach zehn Minuten die erste Möglichkeit. Dann aber kam der FCA: Zunächst wehrte 96-Keeper Tschauner einen Schuß von Jonathan Schmid ab, Michael Gregoritisch kam dann einen halben Schritt zu spät (22.) und anschließend hatte Ja-Cheol Koo im Strafraum eine gute Möglichkeit. Doch dann das 1:0 für Augsburg: Der Brasilianer Caiuby zirkelte eine Flanke genau auf den Kopf von Gregoritsch. Der stand fünf Meter vor dem Kasten und musste nur noch einnicken (26.).

Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel: "Erste Halbzeit war unsere bisher beste in dieser Saison"

Dusel hatte nach 30 Minuten Hannover, als Richter mit einer Flanke Koo mustergültig bediente, doch der Südkoreaner scheiterte freistehend an Tschauner. Augsburg hatte die Sache im Griff und spielte über weite Strecken sehr konzentriert und giftig. Doch ausgerechnet in dieser Phase schlug es beim FCA ein. Bei einem Vorstoß der Hausherren riskierte Sane aus 19 Metern Entfernung einen Weitschuss und FCA-Torwart Hitz war ohne Chance. Hannover war nun im Aufwind und Fossum schoss nur wenige Zentimeter am Tor vorbei (39.). Dann traf Gojko Kacar, der endlich mal wieder spielen durfte. Er bekam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine Flanke von Caiuby serviert und köpfte die 2:1-Führung für den FCA.



Lässt Augsburg jubeln: Gojko Kacar trifft zur erneuten Führung für den FCA. Bild: Klaus Rainer Krieger

Nach der Pause stand zunächst Marwin Hitz im Mittelpunkt, der sich nach einem Schuss von Harnik (54.) strecken musste. Hannover kam jetzt etwas stärker auf, weil der FCA versuchte, das Ergebnis zu verwalten. Hitz musste nach einem Kopfball von Waldemar (64.) eingreifen. Hannover drückte und zum ersten Mal in dieser Saison kam nach 73 Minuten Abwehrspieler Christoph Janker auf den Platz. Er löste Jonathan Schmid ab. Der FCA versuchte sich aus der Umklammerung der 96er zu lösen - meist ohne Erfolg. Doch dann dieser Konter: Philipp Max lief auf der linken Seite allen davon, legte Gregoritsch den Ball auf und der schoss zum 3.1 (84.) für den FCA ein. Das war die Entscheidung.

Augsburg spielte jetzt das Resultat über die Zeit. Im Kabinentrakt sah man anschließend jubelnde FCA-Spieler. Für Torschütze Kacar war es ein besonderes Erlebnis. Er schoss sein erstes Tor für Augsburg. "Ich habe mich riesig gefreut. Für alle meine bisherigen Klubs habe ich immer getroffen. Jetzt endlich auch für Augsburg", so Kacar.

Auch interessant:

Baier über FCA-Minikrise: "Abgerechnet wird am 34. Spieltag"

Ohne Finnbogason hat auch Gregoritsch ein Problem

Trainer Baum soll Geldstrafe zahlen - FCA legt Einspruch ein

Themen Folgen