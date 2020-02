Gedrehtes Spiel gegen Bremen: Der FCA zeigt sich lernfähig

Plus In der Partie gegen Bremen reagiert Trainer Schmidt für seine Verhältnisse früh auf einen Rückstand. Anteil am Erfolg hat ebenso der Torwartwechsel.

Wäre die Partie gegen Bremen zur Pause abgepfiffen worden, der FC Augsburg hätte sich mitten im Abstiegskampf befunden. So aber stand am Ende ein 2:1-Heimerfolg gegen Bremen, der erleichternde Wirkung entfachte. Neun Punkte beträgt der Abstand zum Relegationsplatz gegen den Abstieg nach 20 Spieltagen. Die Chancen auf den vorzeitigen Ligaverbleib stehen hoch, vieles deutet auf eine ruhige Rückrunde hin. Mehrere Faktoren wirkten sich gegen Bremen positiv aus. In erster Linie, dass Spieler und Trainer sich lernfähig zeigten.

