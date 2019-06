05.06.2019

Gegen diese Länder treten die Nationalspieler des FCA an

Während das Gros der FCA-Profis im Urlaub weilt, sind andere mit ihren Nationalteams unterwegs. Im Blickpunkt: die Österreicher.

Während für einen Teil der Profis des FC Augsburg die Sommerpause demnächst endet - unter anderem soll Alfred Finnbogason Mitte Juni mit dem Lauftraining beginnen - haben die Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten noch Spiele zu absolvieren.

Im Blickpunkt steht die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino. Zwei Kicker des FCA stehen in den vorläufigen Kadern ihrer Nationalmannschaften. Mit der deutschen Auswahl möchte Marco Richter den Titel verteidigen. Der Augsburger schaffte in der vergangenen Spielzeit den Durchbruch in der Bundesliga, nun hofft er darauf, erstmals bei einem großen Turnier dabeizusein.

Richter im Trainingslager in Südtirol

Derzeit bereitet sich Richter in Südtirol mit der U21-Auswahl vor. Im Rahmen des Trainingslagers bestreitet die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz am Freitag ein Testspiel gegen eine Landesauswahl Tirols, ein weiterer Test am Montag gegen Polen wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

In Udine beginnt am 17. Juni die "Mission Titelverteidigung", dort trifft Deutschland auf Dänemark. Weitere Kontrahenten in der Vorrunde der Gruppe B sind Serbien (20. Juni, in Triest) und Österreich (23. Juni, in Udine). In der Begegnung mit dem Nachbarn aus der Alpenrepublik könnte Richter auf einen Mannschaftskollegen beim FCA treffen.

Im Aufgebot des Österreichischen Verbands (ÖFB) steht Kevin Danso. Der Abwehrspieler befindet sich ebenfalls in der Vorbereitung auf das Kräftemessen während der Europameisterschaft. Gegen Frankreich testen die Österreicher Junioren am Dienstag nochmals ihre Form.

Gregoritsch steht mit dem ÖFB unter Druck

Noch nicht für eine EM qualifiziert sind hingegen die A-Nationalspieler des FC Augsburg. Michael Gregoritsch, der weiterhin mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wird, steht mit Österreich nach den Niederlagen gegen Polen und Israel in der EM-Qualifikation unter Druck. Gegen Slowenien (Freitag, 20.45 Uhr, in Klagenfurt) und Nordmazedonien (Montag, 20.45 Uhr, in Skopje) sind Erfolge Pflicht, um das Turnier 2020 noch zu erreichen.

Martin Hinteregger würde gern bei Eintracht Frankfurt bleiben. Bild: Arne Dedert, dpa

Im österreichischen Kader befindet sich zudem Martin Hinteregger, der offiziell weiterhin beim FC Augsburg unter Vertrag steht. Hinteregger war nach Kritik am damaligen Trainer Manuel Baum suspendiert und an Frankfurt verliehen worden. Nach einem klärenden Gespräch mit FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter sollen Differenzen ausgeräumt sein. Zurück zum FCA will Hinteregger dennoch nicht. "Wenn es so weit sein sollte, dass sich Augsburg und Frankfurt einigen, bin ich die nächsten Jahre Spieler der Eintracht", sagte Hinteregger in der Sportbild.

Stafylidis und Ji sind offiziell noch FCA-Profis

Bis Ende Juni gelten zudem Konstantinos Stafylidis und Dong-Won Ji als Spieler des FC Augsburg. Beide werden künftig für die TSG Hoffenheim beziehungsweise den FSV Mainz 05 spielen. Stafylidis kämpft mit Griechenlands Nationalteam jeweils in Athen gegen Italien (Samstag, 20.45 Uhr) und Armenien (Dienstag, 20.45 Uhr) um Punkte in der EM-Qualifikation. Ji bestreitet mit der südkoreanischen Auswahl Testspiele gegen Australien (Freitag) und Iran (Dienstag). (joga)

