"Geisterjäger" Herrlich: So begrüßt der FCA-Fanklub "Burning Nuts" den Trainer

Immer wieder postet FCA-Fanklub "Burning Nuts" provokante Fotomontagen. Nun ist Trainer Heiko Herrlich dran. Er bekämpft als Geisterjäger das Coronavirus.

Von Tom Trilges

Heiko Herrlich tritt sein Amt als Trainer des FC Augsburg in schwierigen Zeiten an. Und das nicht nur aufgrund des drohenden Abstiegskampfs mit seiner Mannschaft, sondern vor allem wegen des grassierenden Coronavirus, das aktuell zu Spielen ohne Zuschauer in der Bundesliga führt. Der FCA-Fanklub "Burning Nuts" greift die Gemengelage in einem Facebook-Post humorvoll auf.

FCA-Fanklub "Burning Nuts": Herrlich jagt Corona

Herrlich ist darin als Geisterjäger zu sehen. Die Anspielung geht zurück auf die Science-Fiction-Komödie "Ghostbusters - Die Geisterjäger" von Ivan Reitman aus dem Jahr 1984 und angesichts der Bundesliga-Geisterspiele zurzeit aktueller denn je.

"Geisterspiele im Abstiegskampf dank COVID-19. Im Herzen sind wir im Stadion! Welcome Heiko Herrlich!", heißt es in dem Beitrag der "Burning Nuts". Der neue Coach fängt in der Fotomontage passenderweise keine Geister, sondern den Corona-Erreger. Abschließend schreiben die "Burning Nuts": "Corona verpiss dich, keiner vermisst dich!"

"Burning Nuts" nehmen den FCA regelmäßig auf die Schippe

Die "Burning Nuts" um den Vorsitzenden Markus Kamenew veröffentlichen immer wieder nicht ganz ernst gemeinte Vorschauen auf FCA-Spiele, häufig angelehnt an Filmklassiker.

Im vergangenen Herbst nahm der FCA-Fanklub nach einer 1:5-Klatsche in Mönchengladbach den mittlerweile freigestellten Trainer Martin Schmidt auf die Schippe: Auf der Facebook-Seite der "Burning Nuts" veröffentlichte Kamenew ein "Bullshit-Bingo". In 25 Kästchen fand sich jeweils eine Aussage von FCA-Trainer Martin Schmidt, etwa "Wir wollen eigentlich gewinnen" oder "Wir müssen an die Basics ran".

"Burning Nuts" zeigten FCA bereits als Überraschungsei

Im Februar diesen Jahres präsentierten die "Burning Nuts" den FCA angesichts seiner mangelnden Konstanz als Überraschungsei.

