Würde der FCA so ins Tor des Gegners treffen, der Jubel wäre groß

Gegen Leverkusen sorgt der FC Augsburg für Spektakel - aber nicht für ein Happy End. Im Podcast analysieren Robert Götz und Marco Scheinhof, warum es noch nicht läuft.

Drei Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga vorbei, der FC Augsburg wartet noch immer auf den ersten Sieg. Gegen Bayer Leverkusen gab es eine weitere deutliche Heimniederlage. Das 1:4 war bitter, bot aber auch eine Menge Unterhaltung. „Es ist nicht langweilig im Stadion“, sagt unser Redakteur Robert Götz im FCA-Podcast „Viererkette“. Allerdings halte sich der Spaßfaktor für den FCA in Grenzen.

Kein Wunder, bei zwei Eigentoren. Das hatte Götz in seiner über 20-jährigen Zeit als FCA-Reporter auch noch nie erlebt. „Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich am Ende mit leeren Händen dastehe“, sagt er. Fallen die Tore auf der anderen Seite, der Jubel wäre groß gewesen. Vor allem nach Iagos sehenswertem Lupfer. „Macht er das auf der anderen Seite, ist er in der Verlosung zum Tor des Monats“, sagt Redakteur Marco Scheinhof, dem vor allem der Mut im Spiel nach vorne gefiel. Der hatte noch gegen Hoffenheim und Frankfurt gefehlt. „Das Spielglück war aber nicht auf FCA-Seite“, sagte Scheinhof. Allerdings muss man sich ein solches Glück auch erarbeiten.

Klar ist: Das ist nicht der Start, „den man sich erwartet hat“, so Robert Götz. Ein Erfolgserlebnis muss nun dringend her. „Der FCA funktioniert nur, wenn er als Einheit agiert“, sagt Götz. Wenn alle zusammen verteidigen und angreifen. Das klappt noch zu selten. „Dabei sollte man meinen, dass die Mannschaft nach drei Spieltagen bereit ist für die Liga“, sagt Scheinhof. Die Aufgaben nach der Länderspielpause werden nicht einfacher: Union Berlin, Mönchengladbach, Freiburg und Dortmund. Da kommt einiges auf den FCA zu. (sma)

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch