Sky zeigt Schützenfest des FC Augsburg gegen VfB Stuttgart

Die Corona-Pandemie hat den Fußball gelähmt. FCA-Fans können am Donnerstagabend aber in guten Erinnerungen schwelgen: Sky zeigt das 6:0 gegen den VfB nocheinmal.

Es sind triste Zeiten - nicht nur für Fußball-Fans. Das Coronavirus hat das öffentliche Leben weitestgehend zum Erliegen gebracht. Wegen der Infektionsgefahr ruht nicht nur der Betrieb auf den Konzertbühnen oder in den Restaurants, sondern auch in den Fußballstadien. Eine kleine gute Nachricht gibt es nun für alle Fans des FC Augsburg: Den höchsten Sieg des FCA in der Bundesligageschichte gibt es erneut zu bestaunen.

Der Sender Sky zeigt in Ermangelung aktueller Spiele derzeit Spiele aus der Konserve. Am Donnerstag, 26. März, wartet ein aus Augsburger Sicht ganz besonderer Leckerbissen: Das Spiel des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart wird nochmals zu sehen sein.

Für den FC Augsburg bedeutete das Spiel den Klassenerhalt

Die Partie im April 2019 endete mit einem glatten 6:0 für den FC Augsburg - inmitten des Abstiegskampfes, indem sich damals beide Mannschaften befanden, war es eine besondere Begegnung mit richtungsweisendem Ausgang für beide Teams.

Für den FC Augsburg, bei dem Trainer Martin Schmidt damals sein zweites Spiel an der Seitenlinie bestritt, bedeutete der Kantersieg den Klassenerhalt, während die Tendenz für die Stuttgarter nach dieser Partie klar nach unten zeigte. Nach der Partie wurde VfB-Trainer Markus Weinzierl entlassen, die Stuttgarter stiegen ab.

"Anpfiff" ist um 19 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 02 HD

Angesichts der Lage, in der sich der FC Augsburg derzeit auch sportlich befinden, dürfte die Partie in doppelter Hinsicht Balsam für die FCA-Fans sein. Wer sich das Spiel ansehen möchte, hat dazu ab 19 Uhr Gelegenheit: Zu diesem Zeitpunkt wird auf Sky Sport Bundesliga 02 HD "angepfiffen" zu einer Partie, bei der aus Augsburger Sicht alles stimmte. Dass ein Jahr später die Ära von Martin Schmidt beim FC Augsburg schon wieder Geschichte ist und die Erfolge in der Rückrunde bislang weitestgehend ausgeblieben sind - kann man ja mal vergessen. (eisl)

Noch mehr gute Laune gefällig? Gerne.

