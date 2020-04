vor 28 Min.

Spieler, Trainer und Manager: Der FCA verzichtet auf Gehalt

Die Corona-Krise wird beim FC Augsburg einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich verursachen. Nun bestätigt der FCA, dass es einen Gehaltsverzicht gibt.

Spekuliert wurde schon länger - nun bestätigte es auch der FC Augsburg: Beim Bundesligisten verzichten die Spieler, die Geschäftsführer, das komplette Trainer- und Funktionsteam sowie die Abteilungsleiter des FCA auf einen Teil ihres Gehalts. Das gab der FCA in einer Pressemitteilung bekannt. Wie hoch der Gehaltsverzicht ist, ließ der Verein nicht verlauten. Zuletzt war aber von einer Reduzierung von zehn Prozent die Rede gewesen.

Nach Informationen unserer Redaktion soll die Regelung bis zum 30. Juni gelten. Der FCA wollte die Angelegenheit bislang nicht kommentieren, Manager Reuter hatte in einem Interview zuletzt aber von einer "guten Regelung" gesprochen . Damit folgt der FC Augsburg dem Beispiel vieler anderer Bundesligisten. Unter anderem verzichten auch die Profis des FC Bayern München und des FC Schalke 04 auf Teile ihres Gehalts.

Den FC Augsburg trifft die Corona-Krise wie alle anderen Bundesligisten empfindlich. Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll wird in der Stellungnahme des Vereins dahingehend zitiert, dass der FCA "bis Kalenderjahresende Einnahmeverluste im zweistelligen Millionenbereich" hinnehmen müsse - selbst wenn der Spielbetrieb in absehbarer Zeit ohne Zuschauer fortgeführt werden wird.

Auf Kurzarbeit will der FC Augsburg weiterhin verzichten

Auf Kurzarbeit und die damit verbundenen staatlichen Hilfsmittel will der FC Augsburg aber weiterhin verzichten, betonte Ströll: "Es ist unser klares Ziel, diese Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen aus eigener Kraft zu überstehen." Dies sei für die Geschäftsführung des FC Augsburg schon kurz nach Beginn der Corona-Krise klar gewesen. Wann der Ball in der Bundesliga wieder rollt, ist bislang noch unklar. Die Politik hatte zuletzt einen Starttermin am 9. Mai ins Spiel gebracht, dieser erscheint aber immer unrealistischer. (eisl)

