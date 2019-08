10.08.2019

Stimmen zur Pokal-Pleite: "Wir sind reingefallen gegen einen Underdog"

Der FC Augsburg verliert überraschend in der 1. Runde des DFB-Pokals, scheitert an Viertligist Verl. Das sagen Spieler und Trainer zum Spiel.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich im DFB-Pokal blamiert und ist bereits in der ersten Runde beim Regionalligisten SC Verl ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt verlor am Samstag beim Viertligisten aus Ostwestfalen mit 1:2 (0:2) - und das nicht unverdient, wie die FCA-Akteure hinterher zugeben mussten.

Reaktionen und Stimmen FC Augsburg

Daniel Baier: „Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, das Spiel in unsere Bahn zu lenken. Wenn du bei einem Viertligisten ausscheidest, zeigt es, dass du vieles nicht gut gemacht hast. Verl dagegen hat sehr viel richtig gemacht und wenn man ehrlich ist, auch nicht unverdient gewonnen, weil wir uns vor allem in der zweiten Halbzeit zu wenig Chancen herausgespielt haben. Es war ein K.o.-Spiel und für uns ist der Pokal jetzt schon zu Ende. So einen Tag sollten wir uns nicht mehr leisten“

André Hahn: „Wir haben die ersten 20 Minuten völlig verschlafen und lagen dann schon 0:2 hinten. Vor der Pause hatten wir zwei große Möglichkeiten, um ranzukommen oder das Spiel zu drehen. Aber wir waren nicht kaltschnäuzig genug, um diese Chancen zu nutzen. Für Verl war es das Spiel des Lebens. Wir müssen aus der Partie unsere Schlüsse ziehen.“

Martin Schmidt: „Es war ein typisches Pokalspiel. Für die Allgemeinheit ist das süß, für uns ist es sauer. Und ich bin es auch. Kompliment an Verl. Gestohlen war der Sieg nicht. Wir sind reingefallen gegen einen Underdog. Wir haben in der Anfangsphase genau das falsch gemacht, was wir angesprochen hatten. So haben wir die ersten 20 Minuten komplett verschlafen. Trotzdem kannst du mit den Chancen vor der Pause zurückkommen. Wir haben in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns.“

Reaktionen und Stimmen SC Verl

Guerino Capretti (Trainer): „"Heute ist etwas ganz Besonderes passiert. Wir wussten, dass wir das Spiel unseres Lebens machen müssen. Und das war schon ganz nah dran."

Hat mit seiner Mannschaft Großes geleistet: Verls Coach Guerino Capretti. Bild: Friso Gentsch, dpa

Ron Schallenberg (Torschütze zum 2:0): "Unglaubliches Gefühl. Es ist einfach unglaublich. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Lagen auch verdient in Führung und haben den Sieg über die Zeit gerettet. Es gibt kein schöneres Gefühl. Sehr sehr geil. Wir haben hart gearbeitet, um hierher zu kommen. Jetzt haben wir uns belohnt. Es ist einfach überragend."

Raimund Bertels (Vorsitzender SC Verl): "Meine eigene Seele ist einer überragenden Verfassung. Ich glaube alle Verler Fans, die ganze Stadt ist heute überragend drauf. Wir sind überglücklich. Die Mannschaft hat übermenschliches geleistet. Wir werden heute richtig feiern. Bis in die frühen Morgenstunden. Das wird einfach in Erinnerung bleiben."

Robin Brüseke (Torhüter): "Wir haben ein Riesen-Spiel gemacht, sind verdient als Sieger vom Platz gegangen. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir werden heute Abend auf jeden Fall Gas geben. Den freien Tag morgen haben wir uns sicher verdient." (Quellen: fcaugsburg.de, Facebook SC Verl, dpa)

