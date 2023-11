Böllerwurf bei FCA-Spiel: "Ein nicht in Worte zu fassender Irrsinn" und seine Folgen

Schon das Verbringen von Feuerwerkskörpern in ein Stadion (nicht erst das Auslösen mit etwaigen Folgen) müsste ein Straftatbestand sein. Das Gefährdungspotenzial ist offensichtlich. Die Gesundheit Dritter und vor allem der Arbeitnehmer (die Profis, die auf dem Feld ihrem Beruf nachgehen) wird auch wenn es keine unmittelbaren Verletzungen gibt durch die Rauchentwicklung beeinträchtigt. Wo bleibt der Arbeitsschutz.



Wer mit einem Feuerwerkskörper erwischt wird (Kontrollen verschärfen), sollte nie mehr in ein Stadion dürfen. Die Ächtung von Pyro müsste von den Vereinen und Spielern deutlich erfolgen.



Solange in prominenten Fußballpodcast (Copa TS) quasi noch 'Werbung' für Pyro gemacht wird, ferngezündete Böller bejubelt werden, weil das ja 'geil' sei und die Spieler Pyro angeblich liebten - ist das nachgerade eine Absolution für die Zündler.



Die Spieler müssen sich endlich kollektiv dagegen stellen und sagen, dass das für sie eine Zumutung ist und sie Unterstützung dieser Art nicht wünschen. Nicht wie bislang schweigen, weil man es sich nicht mit 'den Fans' verderben will. Das sind keine Fans sondern Leute, die das Stadion als Aktionsraum für sich missbrauchen. Da kann auch das soziale Engagement, das viele Ultras an den Tag legen und das durchaus ehrenhaft und lobenswert ist, nicht hinwegtäuschen.



Im Ahrtal helfen und dafür in Stadien Pyro zünden (dürfen) - so kann der Deal nicht laufen...Das ist nur ein Beispiel - ich weiß nicht, ob es dieselbe Personengruppe ist, die hilft und zündelt. Nur wird im Zusammenhang mit Pyro eben oft und gerne auf die guten Taten der Ultras verwiesen, was hat aber nichts miteinander zu tun hat.

Antworten Melden