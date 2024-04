FC Augsburg

vor 29 Min.

FCA-Profi Kristijan Jakic steht vor einer emotionalen Rückkehr

Plus Zuletzt fehlte Kristijan Jakic wegen einer Verletzung. Gegen seinen Stammverein Eintracht Frankfurt könnte er rechtzeitig fit werden. Ein Spieler müsste dann zurück auf die Ersatzbank.

Von Johannes Graf

Für Tim Breithaupt hatte Trainer Jess Thorup ein besonderes Lob parat. Beim 2:0 gegen Union Berlin hatte der Mittelfeldspieler zum ersten Mal eine Partie für den FC Augsburg über die komplette Spielzeit absolviert. "Er hat das echt toll gemacht, das freut mich für den jungen Spieler", betonte der Däne. "Er weiß jetzt, worum es im Spiel geht." Anhand des Beispiels von Breithaupt zeigt sich, wie rasant sich mitunter die Situation eines Spielers verändern kann. In der Länderspielpause hatte der 22-Jährige noch davon gesprochen, beim FCA "keine einfache Zeit" durchzumachen. Über Monate hinweg hatte er nicht mehr in der Bundesliga gespielt, teils fand er sich auf der Tribüne wieder. "Das ist eine kleine Delle", sagte der Spieler, der wegen fehlender Einsätze jüngst nicht mehr für die U21-Nationalmannschaft berufen worden war. Dann schob er hinterher: "Wenn ich aus der Phase herauskomme, macht mich das nur stärker."

Und genau so wirkt es nach den Spielen gegen die TSG Hoffenheim (1:3) und Union Berlin (2:0). Als Kristijan Jakic in Hoffenheim nach rund zehn Minuten verletzt vom Platz musste, erhielt Breithaupt seine Chance. Denn auch die etatmäßige Vertretung von Jakic stand nicht zur Verfügung. Niklas Dorsch klebt das Verletzungspech im Wortsinn am Fuß. Derzeit fällt er aus, weil sich vom Fersenknochen Fettgewebe gelöst hat; zumindest trainiert er seit einigen Tagen wieder individuell. Für Elvis Rexhbecaj ist die Saison nach einem Mittelfußbruch beendet.

