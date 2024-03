FC Augsburg

07:41 Uhr

FCA-Profi Tim Breithaupt: "Das ist keine einfache Zeit"

Plus Beim FC Augsburg kommt Tim Breithaupt nicht über ein Dasein als Ergänzungsspieler hinaus. Nun wurde er nicht für die U21 nominiert. So denkt er über seine Zukunft.

Von Johannes Graf

Formal stellte die Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Test dar. Usus in Länderspielpausen, um den Spielrhythmus zu behalten. Für Tim Breithaupt allerdings hatte diese Begegnung, die der FC Augsburg mit 4:1 gewann, weit mehr Bedeutung. "Ich glaube, das kann man im Training nicht simulieren", betont der Mittelfeldspieler. In der vergangenen Saison hatte Breithaupt in der zweiten Liga gegen die Fürther um Punkte gespielt, am Donnerstag spielte er vor allem um Aufmerksamkeit. Trainer Jess Thorup sollte sehen, dass Breithaupt bereit ist. Dass er in der Bundesliga sofort einspringen könnte, sollte er denn gebraucht werden.

Gebraucht wird er von Thorup derzeit lediglich im Training: Um den Konkurrenzkampf anzufachen und den Stammkräften Druck zu machen. Ein Erfolgsrezept Thorups ist Konstanz. Seine Stammformation verändert der smarte Däne nur in den seltensten Fällen. Kreativling Arne Maier schaffte es zwar, Kämpfer Elvis Rexhbecaj aus dem Stammmittelfeld zu verdrängen, darüber hinaus ergeben sich Veränderungen vorwiegend aus Sperren oder Verletzungen. Weil weder das eine noch das andere allzu häufig eintritt, haben Ersatz- und Ergänzungsspieler derzeit einen schweren Stand. Seit Jahresbeginn wandelt Breithaupt zwischen Ersatzbank und Tribüne. In den jüngsten sechs Ligaspielen stand der 22-Jährige lediglich zweimal im Kader. Zum Einsatz kam er zum letzten Mal Mitte Dezember gegen Dortmund (1:1), als seine Einwechslung in der Nachspielzeit Sekunden von der Uhr nehmen sollte.

