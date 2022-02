FC Augsburg

Auf einmal springt bei FCA-Stürmer Michael Gregoritsch der Schalter um

Plus Aus dem Auswechselspieler ist der Leistungsträger Michael Gregoritsch geworden. Beim 2:0-Sieg gegen Union Berlin zeigt er nicht nur Torjäger-Qualitäten.

Von Andrea Bogenreuther

Es hat sich gelohnt, dass Michael Gregoritsch in Vorleistung gegangen ist. Am Freitag hatte der Stürmer des FC Augsburg seinen Teamkollegen Arne Maier noch auf ein gemeinsames Frühstück eingeladen, am Tag darauf bedankte sich der im Bundesliga-Duell gegen Union Berlin mit mit einer so feinen Vorlage, dass Gregoritsch mit seinem starken linken Fuß zielsicher die 1:0-Führung erzielen konnte (16.). Weil André Hahn mit einem sehenswerten Weitschuss aus 25 Metern in der 60. Minute noch das 2:0 gegen Union Berlin gelang, durfte sich der FCA erstmals nach fünf sieglosen Spielen wieder über drei Punkte freuen.

