Augsburg gegen Leipzig in der Einzelkritik: Auf die Stürmer ist Verlass

Plus Einzelkritik: Beim 2:2 gegen RB Leipzig sorgen Phillip Tietz und Ermedin Demirovic für die Augsburger Tore. Die Bestnote verdiente sich aber jemand anders.

Finn Dahmen Auf den ersten Blick eine gute Leistung des FCA-Torhüters. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Nach der Pause aber hätte der unerfahrene Bundesliga-Torhüter beinahe das Unentschieden gekostet, weil nach einem völlig verunglückten Flankenabwehrversuch Mohamed Simakan wegräumte. Glück für Dahmen, dass Lois Openda die gleiche Ecke (rechts) wie immer wählte. Nur schoss er diesmal unheimlich schwach. Und so war es kein Problem für Dahmen, den Ball abzuwehren. Note 3,0