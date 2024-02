2:2 gegen Leipzig: Dahmen rettet dem FCA einen Punkt

FCA-Torwart Finn Dahmen spielt zwar erneut nicht zu Null, hält aber in der Schlussphase einen Elfmeter. Zum Start des Spiel gibt es Protest gegen den Investoren-Einstieg.

Finn Dahmen versuchte alles. Erst gegen den Kopfball von Dani Olmo (18.), wenig später gegen den Fernschuss von Xaver Schlager (31.) – zwei famose Rettungstaten des Augsburger Torhüters bewahrten die Gastgeber vor einem frühen Rückstand. In der 81. Minute wehrte er noch einen Strafstoß von Openda ab, den er allerdings selbst durch unnötiges Herauslaufen und einen Kopftreffer gegen Mohamed Simakan verursacht hatte. Es war ein turbulenter Nachmittag für den Torwart des FC Augsburg, an dessen Ende erneut keine Partie ohne Gegentor in seiner Statistik stand. Auch im 34. Versuch in der Bundesliga behielt Dahmen keine weiße Weste. Sein FC Augsburg holte am Samstag aber immerhin vor 28.510 Fans mit dem 2:2 gegen RB Leipzig den ersten Punkt in diesem Kalenderjahr im eigenen Stadion – auch dank des Torhüters.

FCA-Fans kritisieren erneut Investoren-Einstieg in der Bundesliga

Auch der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga stand im Zeichen von Fan-Protesten gegen einen Investoreneinstieg in der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Augsburg war keine Ausnahme, fand aber nach einem Dialog am Freitag zwischen harter Fanszene und Verein einen eigenen Weg. Vor Spielbeginn hielten die FCA-Fans auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne Plakate hoch, mit denen sie sich deutlich unzufrieden mit dem aktuellen Weg des Profifußballs zeigten. Sie wünschen sich mehr Transparenz und vor allem keine Investoren – sei es in den Klubs oder in der Liga. In der 24. Minute folgte Teil zwei der Proteste, zunächst flogen ein paar wenige Tennisbälle, ehe plötzlich gut 20 Augsburger Fans direkt am Spielfeldrand hinter der Bande standen und ein Transparent gegen den geplanten Investoren-Einstieg befestigten. Ein Klappstuhl war in diesem Moment wohl im Weg, er lag zumindest unvermittelt auf dem Rasen. Nach wenigen Augenblicken verschwanden die Fans wieder auf der Tribüne.

Der FCA ist ein unangenehmer Gegner für RB Leipzig

Weiter ging es mit einem recht ansehnlichen Fußballspiel, in dem sich die Gastgeber als unangenehmer Gegner für die ambitionierten Leipziger erwiesen. Und der FCA ging in der 35. Minute sogar in Führung. Nach einem Fernschuss des erneut sehr agilen Ruben Vargas konnte Leipzigs Torwart Peter Gulacsi den Ball nur in die Mitte abwehren, von dort traf Phillip Tietz technisch anspruchsvoll. Die Augsburger hätten sogar noch nachlegen können, mussten allerdings in der 39. Minute den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Ballverlust von Iago hatten die Gäste plötzlich viel den Platz, den David Raum zu einer genauen Flanke auf Torschütze Lois Openda nutzte.

Nach der Pause entwickelte sich ein Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen. Leipzig legte mit dem 2:1 (52.) durch Benjamin Sesko vor, es war erneut ein Kopfball. Der FCA aber blieb dran. Zunächst rettete Gulasci gegen einen Flachschuss von Fredrik Jensen, wenig später aber traf Ermedin Demirovic mit einem knallharten Schuss aus wenigen Metern (60.). Die Partie war wieder ausgeglichen – sowohl vom Spielstand als auch von den Leistungen.

FCA-Neuzugang Pep Biel kommt gegen Leupzig zur Heimpremiere

Thorup hatte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 in Bochum vor einer Woche unverändert gelassen. Neuzugang Pep Biel stand nach Wadenproblemen unter der Woche im Kader, ebenso der zuletzt verletzt fehlende Niklas Dorsch. Gut 20 Minuten vor Schluss kam Pep Biel zu seiner Heimpremiere, konnte aber kaum Akzente setzen.

Gut zehn Minuten vor Schluss verursachte Dahmen einen Strafstoß gegen sein Team, als er bei einer hohen Flanke weit aus dem Tor kam, statt des Balls aber den Kopf von Leipzigs Simakan traf. Schiedsrichter Benjamin Brand schaute sich die Szene auf dem Bildschirm an und entschied auf Strafstoß. Den schwach geschossenen Ball von Openda wehrte Dahmen ab und sicherte so das Unentschieden.