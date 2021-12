FC Augsburg

vor 16 Min.

Augsburgs Niklas Dorsch findet klare Worte zum 2:3 gegen Bochum

Niklas Dorsch war sauer. Vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit gegen den VfL Bochum ärgerte den Mittelfeldspieler.

Plus Augsburgs Mittelfeldspieler spricht von einer katastrophalen ersten Hälfte, die einer Frechheit gleichgekommen sei. Sein Trainer sieht es anders.

Von Marco Scheinhof

Niklas Dorsch wollte schnell weg. Kaum war die Partie des FC Augsburg abgepfiffen, marschierte er schnell in Richtung Kabine. Das 2:3 gegen den VfL Bochum hat dem Mittelfeldstrategen mächtig zugesetzt. Die Niederlage in erster Linie, die zur Folge hat, dass die Augsburger einen Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg auf nun sechs Punkte Abstand davonziehen lassen mussten. Vielmehr aber als Endergebnis und Auswirkung auf die Tabelle ärgerte Dorsch das Auftreten in der ersten Halbzeit.

