Bahn-Verspätung: FCA-Fans stecken nach dem BVB-Spiel in Stuttgart fest

Erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu: Nach der Niederlage ihres FC Augsburg in Dortmund strandeten 150 FCA-Fans Samstagnacht am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Von Florian Eisele

Von Florian Eisele

Diesen Tag werden viele Fans des FC Augsburg in ausgesucht schlechter Erinnerung behalten: Zuerst gab es bei Borussia Dortmund bekanntlich eine 1:5-Packung, dann klappte auch bei der Heimfahrt mit der Deutschen Bahn wenig bis gar nichts. Doch der Reihe nach: Rund 150 Fans des FCA hatten den Plan gefasst, den Samstag zum Fußball-Tag zu machen: Mit der Bahn hin nach Dortmund, Spiel sehen, nach Abpfiff zurück nach Augsburg. Wer sich für den ICE um 19.36 Uhr ab Dortmund entschieden hatte, machte aber einen großen Fehler: Weil ein Anschlusszug verpasst wurde, waren die Augsburger Anhänger spätnachts am Stuttgarter Hauptbahnhof gestrandet und kamen zuerst nicht weiter.

Einer von ihnen ist der 23-jährige Tobias Greim. Der Friedberger war mit sechs Freunden unterwegs und ahnte bei der Rückfahrt früh, dass es knapp werden würde: "Wir sind mit Verspätung aus Dortmund gestartet und haben schon befürchtet, dass das zu knapp für unseren Zugwechsel in Mannheim werden könnte." So war es dann auch. Dort angekommen, nahmen die Fußballfans einen Zug in Richtung Stuttgart: Die Bahn hatte die Reisenden gebeten, sich dann beim Reisecenter zu melden. In Stuttgart gab es für die Fans das Angebot, sich von Taxis nach Augsburg fahren zu lassen – oder den nächsten Zug um 3.39 Uhr in die Fuggerstadt zu nehmen.

