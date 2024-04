FC Augsburg

Böllerwurf im Bundesligastadion: Ein Urteil, das abschreckt?

Plus Ein Böller verletzt beim Bundesligaspiel des FCA gegen Hoffenheim zwölf Personen. Der Täter wird zu drei Jahren Haft verurteilt. Was der FCA und ein Sicherheitsexperte dazu sagen.

Von Robert Götz

Als der Böller am 11. November vor der Gästekurve in der WWK-Arena explodierte, da war Jess Thorup geschockt. Das Spiel seines FC Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim geriet zur Nebensache. „Das war wirklich schlimm. Das geht gar nicht, die Fans kommen zum Fußball, um Spaß zu haben. Kinder sollen mit ihren Eltern zusammen Fußball schauen und nicht sagen, oh hier ist es gefährlich“, sagt der Trainer des FC Augsburg rund fünf Monate später. Am Montag wurde der Böllerwerfer, ein 28-jähriger Anhänger der TSG 1899 Hoffenheim, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Die drei Mitangeklagten, die ihm geholfen hatten, erhielten Bewährungsstrafen. Hinzu kommen Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit für die Verurteilten.

FCA-Trainer Jess Thorup findet die lange Haftstrafe für angemessen

Es ist einer der härtesten Richtersprüche in der deutschen Rechtsgeschichte, der aufgrund eines Vorfalls bei einem Fußballspiel gefällt wurde. Für Thorup ist die lange Haftstrafe angemessen: „Ich finde es richtig, dass man hier ein Exempel statuiert.“ Genauso sieht es FCA-Geschäftsführer Michael Ströll: „Die Entscheidung des Landgerichtes macht noch einmal deutlich, dass ein derartiges Verhalten und das Zünden solcher Böller in einem Stadion völlig inakzeptabel sind“, lässt er sich auf der Vereins-Homepage zitieren. „Wir als FC Augsburg prüfen selbstredend rechtliche Schritte und werden die uns zur Verfügung stehenden Mittel voll ausschöpfen.“

