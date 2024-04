FC Augsburg

vor 25 Min.

Das Geheimnis des Jess Thorup

Plus Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin will der Trainer des FC Augsburg nicht über den Gesundheitszustand der angeschlagenen Spieler reden. Das hat einen Grund.

Von Robert Götz

Eine Lehre hat Jess Thorup aus der 1:3-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim auf jeden Fall gezogen. Der Trainer des FC Augsburg wartete bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) die Frage nach den verletzten Spielern gar nicht ab, sondern ging in die Offensive und sagte, dass er dazu nichts sagen würde. „Das bleibt diesmal mein Geheimnis.“ Natürlich wüssten die meisten Trainer, wie die anderen Mannschaften spielen, sagte Thorup. „Aber ich will lieber die Karten ein bisschen am Körper halten, damit die Gegner zumindest ein bisschen abwarten müssen, was passiert.“

Und so verriet er nur, dass die Langzeitverletzten Elvis Rexhbecaj (Mittelfussbruch), Robert Gumny (Reha nach Kreuzband-OP) und Niklas Dorsch (Verletzung an der Ferse) weiter fehlen werden. Ob die angeschlagenen Kevin Mbabu (Adduktoren), Iago (Prellung), Kristijan Jakic (Achillessehne) oder Fredrik Jensen (Wade) bis zum Freitag fit werden, wollte er nicht verraten. „Wir werden alles versuchen, damit die Spieler hoffentlich bereit für den Kader sind“, kündigte Thorup an. „Wir hoffen, dass es möglich ist.“

